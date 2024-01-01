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Le News, İsviçre'de yaşayan ve İsviçre'yi ziyaret eden çok sayıda İngilizce konuşan kişi için yerel İsviçre medyasındaki boşluğu dolduruyor. Nereden gelirlerse gelsinler İsviçre'de yaşayanlar için önemli olan faydalı ve ilgi çekici bilgiler ve haberler sunmayı amaçlıyoruz.

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