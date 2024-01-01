Lawgeex

Lawgeex

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Web Sitesi: lawgeex.com

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Lawgeex yapay zeka destekli platform, sözleşmeleri otomatikleştirip hızlandırarak hukuk ekiplerinin rutin işleri hafifletmesine ve daha stratejik konulara yeniden odaklanmasına olanak tanıyor. Lawgeex hızlı değer elde etme süresi sağlar ve taslak hazırlama, müzakere, çıkarma ve depolama dahil olmak üzere sözleşme yaşam döngüsü otomasyonu için modüller sunar. Lawgeex, Gartner ve HBO'nun VICE'ı tarafından hukuk dünyasına güçlü yenilik ve teknoloji getirme konusunda lider bir güç olarak kabul edildi. Düzinelerce Fortune 500 ve Global 2000 şirketi, riski ve maliyeti azaltırken insan kaynaklarının değerini en üst düzeye çıkarmalarına yardımcı olması için Lawgeex'e güveniyor.

Web Sitesi: lawgeex.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Lawgeex ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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