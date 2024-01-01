Alternatifler - Lavu

Foodics

foodics.com

Foodics, her büyüklük ve türden işletme sahiplerinin operasyonlarını sorunsuz ve hassas bir şekilde yürütmelerine yardımcı olan Hepsi Bir Arada restoran yönetimi ve Satış Noktası çözümüdür. Restoran sahiplerinin, teslimat toplayıcıları, muhasebe, finans, sadakat, iş zekası, teslimat yönetimi ve diğe...