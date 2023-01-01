Alternatifler - LaunchList

ResponseSource

responsesource.com

Bir hikayenin sunumu için doğru medyayı belirlemek, herhangi bir PR profesyoneli için önemli ancak zaman alıcı bir görevdir. Sürekli değişen medyaya ayak uydurmak için güncel, kullanımı kolay ve akıllı bir medya veritabanına ihtiyacınız var; ResponseSource'un Medya Kişileri Veritabanı tam da bunu sa...