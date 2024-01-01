Alternatifler - Launchable
GitHub
github.com
GitHub, Inc., Git'i kullanarak yazılım geliştirme ve sürüm kontrolü için barındırma sağlayan çok uluslu bir Amerikan şirketidir. Git'in dağıtılmış sürüm kontrolü ve kaynak kodu yönetimi (SCM) işlevselliğinin yanı sıra kendi özelliklerini de sunar. Her proje için erişim kontrolü ve hata izleme, özell...
Jira
atlassian.com
Jira (JEE-rə), Atlassian tarafından geliştirilen, hata takibine ve çevik proje yönetimine olanak tanıyan tescilli bir sorun takip ürünüdür.
ClickUp
clickup.com
Misyonumuz dünyayı daha üretken hale getirmektir. Bunu yapmak için hepsinin yerine geçecek tek bir uygulama geliştirdik: Görevler, Dokümanlar, Hedefler ve Sohbet.
GitLab
gitlab.com
GitLab, GitLab Inc. tarafından geliştirilen, açık kaynaklı bir lisans kullanarak wiki, sorun izleme ve sürekli entegrasyon ve dağıtım hattı özellikleri sağlayan bir Git deposu yöneticisi sağlayan web tabanlı bir DevOps yaşam döngüsü aracıdır. Yazılım, Ukraynalı geliştiriciler Dmitriy tarafından oluş...
Azure DevOps
azure.com
Daha önce Visual Studio Team Services olarak bilinen Azure DevOps Hizmetleri ile daha akıllı plan yapın, daha iyi işbirliği yapın ve daha hızlı gönderim yapın. Çevik araçlara, CI/CD'ye ve daha fazlasına sahip olun.
Shortcut
shortcut.com
Kısayol (eski adıyla Clubhouse) - Araç değil, kodlama üzerinde çalışın. Proje yönetimi hiç bu kadar kolay olmamıştı. Akışı yazılım ekibinizin iş akışına getiriyoruz. Kısayol ile başarıyı planlayın, işbirliği yapın, oluşturun ve ölçün. 500.000 geliştirici yazılım projelerini yönetmek için Kısayol k...
YouTrack
jetbrains.com
Mükemmel ürünler sunmanıza yardımcı olmak için süreçlerinize uyarlanabilecek bir proje yönetimi aracı. Projeleri ve görevleri izleyin, çevik panoları kullanın, sprintleri ve yayınları planlayın, bir bilgi tabanı tutun, raporlar ve gösterge tablolarıyla çalışın, iş süreçlerinizi takip eden iş akışlar...
Backlog
backlog.com
Backlog, tüm ekibiniz için hepsi bir arada proje yönetimi yazılımınızdır. Sorun izleme, Git barındırma ve sürüm kontrolü ve Wiki.
Sentry
sentry.io
Sentry, hata raporlamaya odaklanan, platformlar arası uygulama izleme aracıdır.
HackerOne
hackerone.com
HackerOne, işletmeleri penetrasyon test uzmanları ve siber güvenlik araştırmacılarıyla buluşturan bir güvenlik açığı koordinasyonu ve hata ödül platformudur. Synack ve Bugcrowd ile birlikte kitle kaynaklı güvenlik ve siber güvenlik araştırmacılarını iş modelinin temel taşları olarak benimseyen ve ku...
Linear
linear.app
Doğrusal, yazılım projelerini, sprint'leri, görevleri ve hata izlemeyi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Yüksek performanslı ekipler için tasarlandı.
Wrike
wrike.com
Yalnızca Wrike'ın iş yönetimi platformu, ekibinize tüm görevleriniz ve projeleriniz üzerinde tam görünürlük ve kontrol sağlar. Proje yönetimi yazılımı hiç bu kadar işbirliğine dayalı olmamıştı.
Teamwork
teamwork.com
Teamwork'ün proje yönetimi yazılımı, yardım masası, sohbet, belge yönetimi yazılımı ve CRM ile birlikte harika çalışan verimli bir ekip oluşturun.
CircleCI
circleci.com
Linux, macOS ve Android için bulutta veya kendi kendine barındırılan en iyi sürekli entegrasyon ve dağıtım platformunu edinin.
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow, çalışanların yazılımın gerektirdiği şekilde değil, istedikleri şekilde çalışmasına olanak tanır. Ve müşteriler ihtiyaç duydukları şeyi ihtiyaç duydukları anda alabiliyorlar.
todo.vu
todo.vu
Neleri başarabileceğinizi görün! Serbest çalışanlar, danışmanlar ve ekipler için görev yönetimi, zaman takibi ve faturalandırma.
Jenkins
jenkins.io
Önde gelen açık kaynaklı otomasyon sunucusu Jenkins, herhangi bir projenin oluşturulmasını, dağıtılmasını ve otomatikleştirilmesini desteklemek için yüzlerce eklenti sağlar.
Bitrise
bitrise.io
Mobil cihazlar için geliştirilmiş sürekli entegrasyon ve dağıtım: İlk yüklemenizden bir milyonuncu yüklemeye kadar iOS ve Android derlemelerini, testlerini ve dağıtımını otomatikleştirin.
Zoho BugTracker
zoho.com
Otomatik hata izleme özelliğine sahip harika yazılımlar gönderin. Hataları kolayca yönetmenize ve harika ürünleri zamanında teslim etmenize yardımcı olan basit, hızlı ve ölçeklenebilir bir hata izleme yazılımı.
Bugsnag
bugsnag.com
Bugsnag, mobil uygulamalar için sınıfının en iyisi işlevselliğe sahip hata izleme ve raporlama yazılımıdır. Aracımız kullanıcıları hatalar, hatalar ve daha fazlası konusunda uyarır. Ücretsiz deneme!
Rollbar
rollbar.com
Rollbar, geliştiriciler için gerçek zamanlı hata izleme ve hata ayıklama araçları sağlar. JavaScript, PHP, Ruby, Python, Node.js, Android, iOS, Apex ve daha fazla dil desteklenir.
Buddy
buddy.works
En güçlü ve yapılandırması kolay sürekli entegrasyon ve dağıtım platformunu edinin.
Marker.io
marker.io
Hataları bildirmek roket bilimi olmamalıdır. Geliştiricileri çılgına çevirmeden, müşterilerinizden ve iş arkadaşlarınızdan web sitesi geri bildirimlerini favori hata izleyicinize alın.
LogRocket
logrocket.com
Modern Ön Uç İzleme ve Ürün Analitiği. LogRocket, oturum tekrarını, performans izlemeyi ve ürün analitiğini birleştirerek yazılım ekiplerine ideal web ve mobil ürün deneyimi yaratma gücü verir.
Assembla
assembla.com
Bulutta Güvenli Git, yazılım geliştirme ve kaynak kodu yönetimi. Assembla, bulutta Git, Perforce ve NextGenSVN sunan dünyadaki tek çoklu depo platformudur.
Usersnap
usersnap.com
Usersnap, çok yönlü geri bildirim platformuyla işletmenizin müşteri geri bildirimlerinin yardımıyla daha iyi, daha başarılı ürünler ve hizmetler oluşturmasına yardımcı olur. Ürün geliştirme yaşam döngünüz boyunca kullanıcı geri bildirimlerini toplayın. Bedavaya deneyin.
DoneDone
donedone.com
Basit Sayı Takipçisi. Kolay Yardım Masası Yazılımı. İşi Bitirin. Hata takibi, görev yönetimi ve müşteri desteği, ekibinizin ve müşterilerinizin seveceği tek bir basit uygulamada.
Gearset
gearset.com
Eksiksiz Salesforce DevOps çözümü. Benzersiz dağıtım başarısı, sürekli teslimat, otomatik test ve yedeklemeler için ihtiyacınız olan tek platform.
Instabug
instabug.com
Instabug, mobil uygulamalar için hata raporlama, uygulama performansı izleme, kilitlenme raporlama, uygulama içi sohbetler ve kullanıcı anketleri sağlayan bir yazılım şirketidir. Şirket 2014 yılında kuruldu. Eylül 2019 itibarıyla Instabug, dünya çapında 25.000'den fazla şirkete, 400 milyon rapor edi...
Raygun
raygun.com
X-ray görüşünü kodunuza dahil edin Raygun, web ve mobil uygulamalarınızın kalitesi ve performansı hakkında anında görünürlük sağlar. Müşterilerinize daha iyi deneyimler sunmak için sorunları daha hızlı tespit edin, çoğaltın ve çözün.