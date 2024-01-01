Lasting ERP

LERP, Muhasebe, CRM, Envanter, Üretim ve HRM ile entegre, pazar lideri bir B2B bulut ERP çözümüdür. LERP yazılım paketi, üreticiler ve tüccarlar için sektöre özgü zorlukları gidermeyi amaçlamaktadır. Misyonumuz, herhangi bir iş ihtiyacına uygun toplam araç paketini yapılandıran bir iş sürecini değiştirmek ve basitleştirmek ve merkezi iş alanındaki gelişimi artırmak için mevcut özel kalite ve marka bilinirliğini yapılandırmak için hiyerarşik çabalarımızın tamamını yönlendirmektir.

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