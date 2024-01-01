Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Lariat Data çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Veri Mühendisliği Ekipleri için Gözlemlenebilirlik. Lariat, veri hatalarını tüketicilerden önce keşfedebileceğiniz bir Sürekli Veri Kalitesi izleme platformudur. İş mantığı, giriş verileri ve altyapı değişirken veri ürünlerinin bozulmadığından emin olun.

Web Sitesi: lariatdata.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Lariat Data ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.