LAist

LAist

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Web Sitesi: laist.com

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Yerel LA haberlerini, etkinliklerini, yiyecek ve eğlenceyi kapsar; genç şehirlileri hedef alıyor. LAist, size mahallenizde neler olup bittiğini ve bunların neden önemli olduğunu gösteren güvenilir arkadaşınızdır. En derin çukurun içinden Wilson Dağı'nın zirvesine ve ötesine kadar hikayeler anlatmak. Bölge genelinde faaliyet gösteren, Santa Barbara'dan Los Angeles'a, Orange County'lere ve Coachella Vadisi'ne kadar uzanan, üyelerin desteklediği bir kamu medya ağı olan Güney Kaliforniya Halk Radyosu'nun (SCPR) bir parçasıyız. SCPR, radyo aracılığıyla ve web sitelerimiz, sosyal medyamız, uygulamalarımız ve canlı etkinliklerimiz aracılığıyla topluluklarımızı bilgilendirir ve onlarla etkileşime girer.

Web Sitesi: laist.com

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