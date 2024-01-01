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LabiDesk, birden fazla destek kanalına sahip bir Yardım Merkezi yazılımıdır: Bilgi Bankası, Paylaşılan E-posta Gelen Kutusu/ Biletleme Sistemi, HelpWidget, Sohbet. Gelen isteklerin, katılımların ve müşterilerle iletişimin yönetilmesine yardımcı olur. - Self Servis için Makaleler ve SSS içeren özelleştirilebilir Yardım Merkezi; - Gelen isteklerin sayısını azaltmak için otomatik yanıtlara sahip HelpWidget; - Müşteri sorunları üzerinde doğru ve zamanında çalışmak için Paylaşılan E-posta Gelen Kutusu/Biletleme Sistemi; - Temsilcileriniz için Hazır Yanıtlar/Makrolar; - SLA, Departman ve Temsilci Rolleri ve Yönlendirme.

Web Sitesi: labidesk.com

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