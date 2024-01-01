LabiDesk

LabiDesk

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Web Sitesi: labidesk.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde LabiDesk çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

LabiDesk, birden fazla destek kanalına sahip bir Yardım Merkezi yazılımıdır: Bilgi Bankası, Paylaşılan E-posta Gelen Kutusu/ Biletleme Sistemi, HelpWidget, Sohbet. Gelen isteklerin, katılımların ve müşterilerle iletişimin yönetilmesine yardımcı olur. - Self Servis için Makaleler ve SSS içeren özelleştirilebilir Yardım Merkezi; - Gelen isteklerin sayısını azaltmak için otomatik yanıtlara sahip HelpWidget; - Müşteri sorunları üzerinde doğru ve zamanında çalışmak için Paylaşılan E-posta Gelen Kutusu/Biletleme Sistemi; - Temsilcileriniz için Hazır Yanıtlar/Makrolar; - SLA, Departman ve Temsilci Rolleri ve Yönlendirme.
Kategoriler:
Business
Yardım Masası Yazılımı

Web Sitesi: labidesk.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, LabiDesk ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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