La Presse

La Presse

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Web Sitesi: lapresse.ca

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La Presse, misyonu kaliteli, ücretsiz ve herkes için erişilebilir bilgi sağlamak olan bağımsız bir dijital medyadır. La Presse, Kuzey Amerika'daki en büyük bağımsız Fransızca haber merkezini bir araya getiren bir bilgi medyasıdır. Yazılarımız tabletler için dijital versiyonda, mobil uygulamamızda ve web sitemizde yayınlanmaktadır.

Web Sitesi: lapresse.ca

Yasal Uyarı: WebCatalog, La Presse ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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