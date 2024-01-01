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La Presse, misyonu kaliteli, ücretsiz ve herkes için erişilebilir bilgi sağlamak olan bağımsız bir dijital medyadır. La Presse, Kuzey Amerika'daki en büyük bağımsız Fransızca haber merkezini bir araya getiren bir bilgi medyasıdır. Yazılarımız tabletler için dijital versiyonda, mobil uygulamamızda ve web sitemizde yayınlanmaktadır.

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