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1995 yılında kurulan Kyiv Post, Ukrayna'nın İngilizce dilindeki Küresel Sesi'dir ve Bağımsızlık, Topluluk, Güven ilkeleri üzerine kurulmuştur. İş, siyaset ve eğlence alanlarında güvenilir ve bağımsız gazetecilik sağlar.

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