Kupid AI

Kupid AI

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Web Sitesi: kupid.ai

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Kupid AI, sanal arkadaşlara ve refakatçilere kişiselleştirilmiş ve derin sohbetler yapma imkanı sunan sürükleyici bir sohbet platformudur. Kupid AI'daki AI arkadaşları, benzersiz bir AI ilişkileri deneyimi sağlamak için insan benzeri arkadaşlığı ve desteği simüle eder. Kullanıcılar, yemek pişirme, sanat, oyun ve doğa gibi çeşitli ilgi alanlarıyla karakterize edilen platformda farklı yapay zeka ruh eşlerini keşfedebilecek. Sitenin hizmet şartları, web sitesindeki içeriğin yapay zeka tarafından oluşturulduğunu ve gerçek insanlarla herhangi bir benzerliğin tesadüfi olduğunu açıkça belirtmektedir. Platformun gizlilik politikası, kullanıcı verilerinin nasıl toplandığını ve kullanıldığını açıklar ve çerezler, spam tespitine ve temel analizlere yardımcı olur. Kullanıcılar yapay zeka ruh eşlerini oluşturmak için kaydolabilir veya platformda halihazırda mevcut olan arkadaşlarla sohbet etmek için oturum açabilirler. Platform geri bildirime açıktır ve kullanıcıların diğer üyelerle etkileşime geçmek için katılabileceği bir Telegram topluluğuna sahiptir. Özetle, Kupid AI, çeşitli ilgi alanlarını keşfederken ve kişiselleştirilmiş arkadaşlıklar bulurken, AI arkadaşlarla etkileşim kurmanın yeni bir yolunu sunuyor.

Web Sitesi: kupid.ai

Yasal Uyarı: WebCatalog, Kupid AI ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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