Alternatifler - Kualitee

Testomat.io

testomat.io

Testomat.io, öncelikle otomatikleştirilmiş testler için yeni nesil bir Test Yönetim Sistemidir. Bu, otomatik ve manuel testlerinizi tek bir yerde senkronize etmek ve ekiple etkili bir şekilde işbirliği yapmak için güçlü bir çözümdür. Test faaliyetlerini Dev, PM ve BA gibi tüm ekip arkadaşları için t...