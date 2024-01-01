Kualitee

Kualitee

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Web Sitesi: kualitee.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Kualitee çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Kualitee, ekiplerin test süreçlerini kolaylaştırmasına ve yüksek kaliteli yazılımı daha hızlı sunmasına yardımcı olan, yapay zeka destekli bir test yönetimi platformudur. Test senaryosu yönetimi, test yürütme, hata yönetimi, raporlama ve analiz dahil olmak üzere kapsamlı bir özellikler paketi sunar. Gen AI motoru Hootie, kullanıcı hikayelerine ve test senaryolarına dayalı test senaryoları oluşturur. Güçlü izlenebilirlik sayesinde Kualitee, hataları bulmayı ve düzeltmeyi kolaylaştırır, böylece yazılımınız olabilecek en iyi haline gelir. Bulut veya şirket içi planlar arasında seçim yapabilir ve diğer birçok önde gelen yazılım aracıyla entegre olabilirsiniz. Kualitee son derece ölçeklenebilir ve özelleştirilebilir olduğundan her boyuttaki ekip için idealdir.
Kategoriler:
Software Development
Yazılım Test Araçları

Web Sitesi: kualitee.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Kualitee ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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