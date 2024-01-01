KTern.AI

KTern.AI

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog Desktop'u indirin.

Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: ktern.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde KTern.AI çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

KTern.AI, SAP merkezli Hizmet Olarak Dijital Dönüşüme (DXaaS) ilham verme ve demokratikleştirme vizyonuna sahip bir SAP Spotlight Ortağıdır. KTERn.AI, DXaaS Otomasyon Platformu ile kurumsal müşteriler ve iş ortakları için SAP yatırımlarında başarı sağlar. KTern.AI, kabilesel bilgi zekası ve veri odaklı hiperotomasyon ile kognitif, endüstri bulutu dijital iş yeri sunmada küresel bir liderdir. KTern.AI, SAP değerlendirmeleri, sıfırdan çalışma, dönüşüm, SDT, yükseltmeler ve AMS projeleri, test etme, özel kod uyarlama ve değişiklik etkisi madenciliği çalışmalarını basitleştirir. KTERn.AI, uçtan uca SAP dijital dönüşüm döngülerinde sürekli otomasyon değeri sağlayarak, toplam çabada %24 azalmayla 7 kat daha hızlı dönüşümlere yol açar. KTern.AI, işletmelerde SAP Dijital Dönüşümlerinin başarı oranını artırmak için 5 dijital otomasyon akışı sunar: (1) Dijital Haritalar - Hızlı ve kapsamlı değerlendirmelerle yönlendirilen SAP dönüşümlerinizi planlayın (2) Dijital Projeler - SAP dönüşümünüzde verimli yönetişim sağlayın uzaktan verimli projeler (3) Dijital Süreç - SAP süreç yaşam döngünüzü kabile bilgi tabanı ve bütünlük liderliğindeki deneyimle düzenleyin (4) Dijital Laboratuvarlar - SAP test zekası ile en üst düzeyde kontrol elde edin ve iş güvenilirliğinizi sağlayın (5) Dijital Maden - İş kesintilerinden kaçının risksiz sürümler, optimize edilmiş testler ve Akıllı SAP DevOps ile Bizimle şu adresten iletişime geçebilirsiniz: https://ktern.com/contact E-posta: [email protected]
Kategoriler:
Business
Yazılım Test Araçları

Web Sitesi: ktern.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, KTern.AI ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

Postman Web

Postman Web

postman.com

UserTesting

UserTesting

usertesting.com

BrowserStack

BrowserStack

browserstack.com

Hotjar

Hotjar

hotjar.com

Qase

Qase

qase.io

Userfeel

Userfeel

userfeel.com

Sauce Labs

Sauce Labs

saucelabs.com

Browserling

Browserling

browserling.com

TestProject

TestProject

testproject.io

GetWhy

GetWhy

getwhy.io

UserZoom

UserZoom

userzoom.com

Rainforest QA

Rainforest QA

rainforestqa.com

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Loadmill

Loadmill

loadmill.com

BotSpice

BotSpice

botspice.com

TestGrid

TestGrid

testgrid.io

Tayo

Tayo

tayohr.com

ADVANCE.AI

ADVANCE.AI

advance.ai

Virtuoso

Virtuoso

virtuoso.qa

Wordfast

Wordfast

wordfast.com

Boomi

Boomi

boomi.com

TestProject

TestProject

testproject.io

The Stack

The Stack

thestack.technology

RFP360

RFP360

rfp360.com

HeadSpin

HeadSpin

headspin.io

Keşfet

Ürünler

İndir

Destek

Şirket

Yasal

© 2024 WebCatalog, Inc.

Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

Gizlilik Politikası