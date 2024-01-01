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KTern.AI, SAP merkezli Hizmet Olarak Dijital Dönüşüme (DXaaS) ilham verme ve demokratikleştirme vizyonuna sahip bir SAP Spotlight Ortağıdır. KTERn.AI, DXaaS Otomasyon Platformu ile kurumsal müşteriler ve iş ortakları için SAP yatırımlarında başarı sağlar. KTern.AI, kabilesel bilgi zekası ve veri odaklı hiperotomasyon ile kognitif, endüstri bulutu dijital iş yeri sunmada küresel bir liderdir. KTern.AI, SAP değerlendirmeleri, sıfırdan çalışma, dönüşüm, SDT, yükseltmeler ve AMS projeleri, test etme, özel kod uyarlama ve değişiklik etkisi madenciliği çalışmalarını basitleştirir. KTERn.AI, uçtan uca SAP dijital dönüşüm döngülerinde sürekli otomasyon değeri sağlayarak, toplam çabada %24 azalmayla 7 kat daha hızlı dönüşümlere yol açar. KTern.AI, işletmelerde SAP Dijital Dönüşümlerinin başarı oranını artırmak için 5 dijital otomasyon akışı sunar: (1) Dijital Haritalar - Hızlı ve kapsamlı değerlendirmelerle yönlendirilen SAP dönüşümlerinizi planlayın (2) Dijital Projeler - SAP dönüşümünüzde verimli yönetişim sağlayın uzaktan verimli projeler (3) Dijital Süreç - SAP süreç yaşam döngünüzü kabile bilgi tabanı ve bütünlük liderliğindeki deneyimle düzenleyin (4) Dijital Laboratuvarlar - SAP test zekası ile en üst düzeyde kontrol elde edin ve iş güvenilirliğinizi sağlayın (5) Dijital Maden - İş kesintilerinden kaçının risksiz sürümler, optimize edilmiş testler ve Akıllı SAP DevOps ile Bizimle şu adresten iletişime geçebilirsiniz: https://ktern.com/contact E-posta: [email protected]

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