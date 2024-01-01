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KP.UA size Ukrayna'dan ve dünyadan güncel haberler, siyaset, ekonomi, spor haberleri, toplum, video raporları vb. sunuyor. 25 yıldır siz tartışana kadar uyuyamayacağınız haberler yazıyoruz. aileniz veya arkadaşlarınız. Karmaşık ve anlaşılmaz tüm konuları insan diline çeviriyoruz. Sıradan Ukraynalıların sizi ağlatacak ya da güldürecek sıkıcı hikayelerini anlatıyoruz.

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