Alternatifler - Koxy AI

BuildShip

buildship.com

BuildShip, API'leri, planlanmış işleri ve arka uç bulut işlevlerini anında göndermenize olanak tanıyan az kodlu bir görsel arka uç oluşturucudur. Yapay zeka destekli, kendi iş akışı düğümlerinizi oluşturun, herhangi bir araca veya veritabanına bağlanın ve uygulamalarınız için ölçeklenebilir arka uç ...