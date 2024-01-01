Alternatifler - Koxy AI
Appsmith
appsmith.com
Verilerle uğraşmayı, mükemmel React kütüphanesini aramayı ve her şeyi sıfırdan kodlamayı bırakın. Appsmith ile dahili araçları 10 kat daha hızlı oluşturun.
Hasura Cloud
hasura.io
Hasura, yeni ve mevcut veri kaynaklarında size anında GraphQL ve REST API'leri sunar. Hasura'yı verilerinize bağlayın ve API'leri bir dakikadan kısa sürede edinin.
Presto API
prestoapi.com
PrestoAPI, REST API'leri oluşturmak için kod gerektirmeyen, bulut tabanlı tek araçlardan biridir. Geliştiricilerin herhangi bir veri kaynağından anında RESTful API'ler oluşturmasına olanak tanıyarak modern mobil, web ve IoT uygulamalarının arka uç geliştirmesini ortadan kaldırır.
BuildShip
buildship.com
BuildShip, API'leri, planlanmış işleri ve arka uç bulut işlevlerini anında göndermenize olanak tanıyan az kodlu bir görsel arka uç oluşturucudur. Yapay zeka destekli, kendi iş akışı düğümlerinizi oluşturun, herhangi bir araca veya veritabanına bağlanın ve uygulamalarınız için ölçeklenebilir arka uç ...
Syncloop
syncloop.com
Syncloop, geliştiricilerin API'leri daha hızlı ve daha kolay oluşturmasına yardımcı olan görsel bir API geliştirme platformudur. Temel modüller, cron işleri, derlemeleri tanıtma, ekip işbirliği, sarmalayıcı hizmetler ve bulut ortamları gibi çeşitli özellikleri destekler. Syncloop ayrıca paylaşılan, ...
Jetic
jetic.io
Jetic, geliştiricilerin ölçeklenebilir API'ler ve entegrasyonlar tasarlamasına, sunmasına ve sürdürmesine olanak tanıyan, Apache Camel'i temel alan, bulutta yerel bir API ve uygulama entegrasyon platformudur.