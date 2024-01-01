Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

出版社などが提供する信頼性の高い辞書・辞典・データベースから用語の意味を一度に検索できるサービスです

Web Sitesi: kotobank.jp

Yasal Uyarı: WebCatalog, コトバンク ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.