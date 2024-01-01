KorrAI

KorrAI

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Web Sitesi: korrai.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Milimetre Ölçeğindeki Hareketlerin Uzaydan Takibi. KorrAI'de uydulardan yer hareketini (kara çökmesini) ölçüyor, felakete dönüşmeden önce riski belirliyoruz. Çeşitli sektörlere hızlı ve doğru risk haritaları sunarak değişen iklimde daha akıllı kararların alınmasını sağlıyoruz.

Web Sitesi: korrai.com

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