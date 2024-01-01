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Milimetre Ölçeğindeki Hareketlerin Uzaydan Takibi. KorrAI'de uydulardan yer hareketini (kara çökmesini) ölçüyor, felakete dönüşmeden önce riski belirliyoruz. Çeşitli sektörlere hızlı ve doğru risk haritaları sunarak değişen iklimde daha akıllı kararların alınmasını sağlıyoruz.

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