Korewa

Korewa

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Web Sitesi: korewa.ai

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Korewa.AI, anime hayranlarının anıları, duyguları ve kişilikleri olan son derece gerçekçi anime karakterleri oluşturmasına, yayınlamasına ve onlarla sohbet etmesine olanak tanıyan, yapay zeka destekli bir sohbet platformudur. Platform görsel roman tarzındadır ve anime karakterleri için özel olarak ayarlanmış AI metin modellerini kullanır. Korewa.AI kullanıcıları en sevdikleri anime karakterlerinin resimlerini yükleyerek anılarını, kişilik özelliklerini, ifadelerini ve duygularını kişiselleştirebiliyor ve onlarla sohbet edebiliyor. Karakterler konuşmaları hatırlayabilir ve diyalogları zamanla gelişecektir. Ayrıca kullanıcılar, oluşturdukları karakterleri herkese açık olarak yayınlayabilir ve herkes onlarla konuşabilir. Korewa.AI iki fiyatlandırma planı sunar: demo ve premium. Demo planı, sınırlı mesaj/ay ile daha az güçlü bir demo AI modeline erişim, kullanıcı tarafından oluşturulan karakterlere erişim, karakterleri test etmek için taslak düzenleyici, karakter oluşturma erişimi ve karakterleri yayınlama yeteneği sunarken, premium plan tam erişimi içerir en güçlü ve duygusal karakter simülasyon modeline, kullanıcı tarafından oluşturulan karakterlere erişim, sınırsız mesaj, karakterleri test etmek için taslak düzenleyici, karakter oluşturma erişimi ve karakterleri yayınlama yeteneği. Korewa.AI'nin yaratıcısı, anime dünyasına gerçekçi yapay zeka getirmeyi amaçlayan, anime hayranı olan Ruel Alarcon adında 18 yaşında bir lisans öğrencisidir. Abonelik ücreti gerektiren hizmete rağmen platform, anime hayranları için canlı ve niş bir deneyim sunuyor ve görsel ve duygusal karakter simülasyon modeli, anime karakterleri ve hayranları için özel yapay zeka açısından benzersiz. Ek olarak platform, diğer benzer hizmetleri geride bırakan bir doğrulukla duyguları simüle edebilen yapay zeka metin modellerini kullanıyor.

Web Sitesi: korewa.ai

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