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Koko, çevrimiçi ortamda mücadele eden milyonlarca gence ücretsiz zihinsel sağlık desteği sağlıyor. Zararlı içerikle karşılaştıklarında onları ücretsiz yardım hatlarına, akran desteğine ve kendi kendine yardım kurslarına yönlendiriyoruz. Yaklaşımımız kanıta dayalı, etik ve sorumluluk sahibidir.

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