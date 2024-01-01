Kobiton

Kobiton

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Web Sitesi: kobiton.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Kobiton, işletmelerin müşterilerine kusursuz mobil deneyimler sunabilmeleri için önde gelen mobil uygulama test platformudur. Kobiton'un esnek cihaz laboratuvarı yönetimi ve yapay zeka odaklı akıllı kalite paketi, mobil uygulamalara ilişkin en hızlı ve güvenilir bilgileri sunmak için dünya çapında 60.000'den fazla geliştirici ve test uzmanı tarafından kullanılıyor.
Kategoriler:
Software Development
Yazılım Test Araçları

Web Sitesi: kobiton.com

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