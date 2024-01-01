Knowmax, temas noktalarında birinci sınıf müşteri deneyimi sunmanıza yardımcı olmak için CX uzmanları tarafından oluşturulmuş, yapay zeka destekli, tam kapsamlı bir Bilgi Yönetimi çözümüdür. Fortune 500 şirketleriyle birlikte çalışarak onların stratejik bilgi yönetimi yoluyla müşteri memnuniyeti sağlamalarını sağlıyoruz. Bilgi tabanı makaleleri ve SSS'ler, görsel nasıl yapılır kılavuzları ve bilişsel karar ağaçlarından oluşan KM modüllerimiz, bağlamsal ve eyleme geçirilebilir bilgiyi destek şampiyonlarınız ve müşterileriniz için minimum çabayla hazır hale getirmek üzere tasarlanmıştır. Kodsuz DIY içerik oluşturma yeteneklerimiz sayesinde içerik oluşturmak için herhangi bir teknik uzmanlığa ihtiyacınız yoktur. CRM ve iletişim merkezi teknolojisiyle yerel entegrasyonlarımız, kullanıcıların birden fazla ekranı değiştirmeden ilgili bilgilere bulundukları yerden erişmelerini sağlar. Bir iletişim merkezinden doğan müşteri odaklı şirketlerin karşılaştığı sayısız engelin farkındayız ve doğru zamanda doğru bilginin müşteri deneyimlerini şekillendirmede fark yaratacağına inanıyoruz. Yeni nesil KM platformumuz, bilginizin işinize yaramasını sağlayarak müşterilerinizin sürekli gelişen beklentilerinin üzerine çıkmanızı sağlamak için bu anlayışla oluşturuldu.

Web Sitesi: km.knowmax.ai

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