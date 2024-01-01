Alternatifler - Klarna
Skeepers
octoly.com
Lider Influencer Pazarlama Platformu Octoly, incelenen mikro etkileyicileri ve tüketicileri geniş ölçekte birbirine bağlayarak markaların görünürlüğünü artırmasına, güven oluşturmasına ve satışları artırmasına yardımcı olur. Markalar, hediye edilen bir ürün karşılığında sosyal medya gönderileri ve ...
Emplifi
emplifi.io
Dijital müşteri yolculuğunu optimize edin. Emplifi'nin müşteri deneyimi yazılımı ve sosyal medya yönetimi yazılımından oluşan birleşik platformu, CX açığını kapatıyor.
Dacast
dacast.com
Dacast'ın Video Yayın Yazılımı lider Çevrimiçi Video ve Barındırma Platformudur. Bir video API'sinden ve 7/24 destekten yararlanarak canlı ve isteğe bağlı video akışı gerçekleştirin.
EasyStore
easystore.co
Her ölçekteki marka, EasyStore ile işlerini mağazada ve çevrimiçi ortamda büyütüyor.
Syte
syte.ai
Onu fark et. Alışveriş yapın. Alışveriş yapanları sevecekleri ürünlerle buluşturan görsel bir arama deneyimiyle e-Ticaret performansını artırın.
Whisbi
whisbi.com
Whisbi, B2C işletmeleri için mobil odaklı bir satış ve pazarlama platformu sağlar. Çözümümüz, Satış ve Pazarlama profesyonellerine satış dönüşümünü artırma, canlı katılımı iyileştirme ve farklı bir çevrimiçi müşteri deneyimi sunma fırsatı yaratıyor. Whisbi, müşterileriniz için görüntülü arama, sohbe...
degpeg
degpeg.com
Degpeg, aynı anda 30'dan fazla sosyal platformu destekleyen, hem web hem de mobilde çoklu akış yoluyla daha iyi müşteri deneyimi yoluyla herhangi bir ürünün/hizmetin çevrimiçi satışını ve pazarlamasını ekleyen ve geliştiren Bulut tabanlı bir Canlı Ticaret platformudur. Ürünler: Canlı iletişim Platfo...
CommentSold
try.commentsold.com
CommentSold, 4.000'den fazla perakendeci, satılan 150 milyondan fazla ürün ve ömür boyu 3,5 Milyar Dolar'dan fazla GMV ile canlı satış teknolojisinde Kuzey Amerika lideridir. CommentSold'un teknolojisi, ilgi çekici canlı video ticaret deneyimleri sunmak için her büyüklükteki işletmeye sınıfının en i...
Plobal Apps
plobalapps.com
Plobal Apps is a comprehensive AI-powered mobile commerce platform, which enables online stores to scale mobile revenues, increase conversions and boost retention using fully native mobile apps. We believe in automating the entire mobile commerce using cutting-edge technologies including artificial ...
Livescale
livescale.tv
Boost your sales, master customer engagement, and skyrocket conversion with Livescale, the social commerce platform. Join the dynamic revolution.
Immerss
immerss.live
Immerss is a fully shoppable live video and chat SaaS platform that enables merchants of all sizes to seamlessly connect directly with their online customers. Merchants using Immerss enjoy unrivaled customer engagement and see measurable results in conversions, AOVs, and returns. Easily delight and ...
Lengow
lengow.com
Lengow is the e-commerce automation solution that helps brands and distributors improve their performance, automate their business processes, and grow internationally. The Lengow platform is the key to strong profitability and visibility for products sold by online retailers around the world on all ...
eStreamly
get.estreamly.com
eStreamly is a Livestream & video shopping SaaS. Your video content is shoppable on your site, a blog, email, SMS, a 3rd party webpage, and now also shoppable on social media too (Instagram, Facebook, Youtube)! It's your data, your ecommerce. Each video become an extension of your ecommerce with in ...
StoryStream
storystream.ai
StoryStream is a visual commerce platform specialising in User-generated Content, link in bio, and Live Video Shopping. StoryStream is used by brands and retailers to give their customers more engaging, authentic and immersive ways to discover and buy products – making shopping online more human.
Toolio
toolio.com
Toolio, kritik iş akışlarını otomatikleştiren, gerçek zamanlı bilgiler sağlayan ve uzaktan işbirliğine olanak tanıyan bulut tabanlı bir Satış Platformudur. Perakendecilerin zamandan tasarruf etmelerine ve envanter optimizasyonuna, karlılığın artmasına ve gelir artışına yol açan daha hızlı, veriye da...
Bambuser
bambuser.com
Video içeriğinin büyüsü sayesinde markalara kitlelerinden anında dönüşüm, geri bildirim ve etkileşim sağlayarak güç veren 1 numaralı video ticaret platformuyuz.
Pixyle.ai
pixyle.ai
Pixyle AI, markaların, perakendecilerin ve pazaryerlerinin olağanüstü ürün keşif deneyimleri sunmasına olanak tanıyan e-ticaret ürün verileri üretir. Pixyle'ın zengin ve ayrıntılı özellikleri sayesinde şirketler site arama motorlarını ve öneri sistemlerini geliştirerek alışveriş yapanların tam olara...
Brandlive
brandlive.com
Üstün video deneyimleri yaratma platformunuz Brandlive ile televizyonun büyüsünü web seminerlerinize, etkinliklerinize ve toplantılarınıza taşıyın. Aylık web seminerleri, ürün lansmanları, yatırımcı toplantıları veya yılın en büyük etkinliği olsun, şirketlerin her ölçekteki ve karmaşıklıktaki projel...
giosg
giosg.com
Giosg, müşterilerinizle bağlantı kurmanıza yardımcı olmak için canlı sohbeti, sohbet robotlarını, yapay zekayı ve etkileşimli içeriği tek bir platformda birleştirir. Daha fazlasını öğrenmek için bizimle konuşun!
MikMak
mikmak.com
Çok Kanallı Markalar için e-Ticaret'i hızlandırma. MikMak, markalara çevrimiçi satışları hızlandırmak için e-Ticaret pazarlama analitiği ve e-Ticaret etkinleştirme yazılımı sağlar.