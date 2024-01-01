Khaleej Journal

Khaleej Journal

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Web Sitesi: khaleejjournal.com

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Khaleejjournal.com, oyun, gadget'lar, akıllı telefonlar, arabalar, telekom paketleri ve çok daha fazlası hakkında en moda ve güncel bilgileri içeren cep telefonları, otomotiv, yeni kurulan şirketler ve teknolojiye yönelik Orta Doğu'nun önde gelen Haber portallarından biridir. Her ne haber olursa olsun, eğer Teknoloji ile ilgiliyse, onu khaleejjournal.com'da bulacaksınız.

Web Sitesi: khaleejjournal.com

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