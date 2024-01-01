Alternatifler - Keypup
GitHub
github.com
GitHub, Inc., Git'i kullanarak yazılım geliştirme ve sürüm kontrolü için barındırma sağlayan çok uluslu bir Amerikan şirketidir. Git'in dağıtılmış sürüm kontrolü ve kaynak kodu yönetimi (SCM) işlevselliğinin yanı sıra kendi özelliklerini de sunar. Her proje için erişim kontrolü ve hata izleme, özell...
Jira
atlassian.com
JIRA, harika ürünler planlayan ve geliştiren ekiplerin takip aracıdır. Binlerce ekip sorunları yakalamak ve düzenlemek, iş atamak ve ekip etkinliğini takip etmek için JIRA'yı seçiyor. Yeni mobil arayüz sayesinde masanızda veya hareket halindeyken JIRA, ekibinizin işi tamamlamasına yardımcı olur.
ClickUp
clickup.com
ClickUp hepsi bir arada bir üretkenlik platformudur. Görevleri, Dokümanlar'ı, Sohbet'i, Hedefleri, Beyaz Tahtaları ve daha fazlasını kullanarak ekiplerin iş planlamak, organize etmek ve iş birliği yapmak için bir araya geldiği merkezdir. Yalnızca birkaç tıklamayla kolayca özelleştirilebilen ClickUp,...
GitLab
gitlab.com
GitLab, GitLab Inc. tarafından geliştirilen, açık kaynaklı bir lisans kullanarak wiki, sorun izleme ve sürekli entegrasyon ve dağıtım hattı özellikleri sağlayan bir Git deposu yöneticisi sağlayan web tabanlı bir DevOps yaşam döngüsü aracıdır. Yazılım, Ukraynalı geliştiriciler Dmitriy tarafından oluş...
Shortcut
shortcut.com
Kısayol (eski adıyla Clubhouse) - Araç değil, kodlama üzerinde çalışın. Proje yönetimi hiç bu kadar kolay olmamıştı. Akışı yazılım ekibinizin iş akışına getiriyoruz. Kısayol ile başarıyı planlayın, işbirliği yapın, oluşturun ve ölçün. 500.000 geliştirici yazılım projelerini yönetmek için Kısayol k...
YouTrack
jetbrains.com
Mükemmel ürünler sunmanıza yardımcı olmak için süreçlerinize uyarlanabilecek bir proje yönetimi aracı. Projeleri ve görevleri takip edin, çevik panoları kullanın, sprintleri ve yayınları planlayın, bir bilgi tabanı tutun, raporlar ve gösterge tablolarıyla çalışın, iş süreçlerinizi takip eden iş akış...
Backlog
backlog.com
Backlog, proje yönetimi, görev takibi, sürüm kontrolü ve hata takibi için hepsi bir arada çevrimiçi araçtır. Proje ve kod yönetimini bir araya getiren ekipler tek bir platformda çalışmayı planlayabilir, ilerlemeyi takip edebilir ve kodu yayınlayabilir. Ekipler şeffaflığı artırmak, siloları ortadan k...
Sentry
sentry.io
Yazılım ekipleri için Sentry, uygulama kodunun durumunu izlemek açısından çok önemlidir. Geliştiriciler, Hata izlemeden Performans izlemeye kadar ön uçtan arka uca kadar uygulamaları daha net görebilir, daha hızlı çözebilir ve uygulamaları hakkında sürekli bilgi edinebilir. Dünya çapında 3,5 milyond...
HackerOne
hackerone.com
Hackerone, işletmeleri penetrasyon testçileri ve siber güvenlik araştırmacıları ile birleştiren bir güvenlik açığı koordinasyonu ve böcek ödül platformudur. Synack ve Bugcrowd ile birlikte, kalabalık kaynaklı güvenlik ve siber güvenlik araştırmacılarını iş modelinin linchpinleri olarak kucaklamak ve...
Linear
linear.app
Doğrusal, yazılım projelerini, sprint'leri, görevleri ve hata izlemeyi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Yüksek performanslı ekipler için tasarlandı.
OpenProject
openproject.org
OpenProject, önde gelen ücretsiz ve açık kaynaklı proje yönetimi yazılımıdır. Web tabanlı bir çözüm olarak tüm ekip üyelerine projeyle ilgili tüm bilgilere her yerden ve her zaman erişim sağlar. OpenProject, projelerinizi tüm yaşam döngüsü boyunca seçilen herhangi bir proje yönetimi metodolojisiyle ...
Wrike
wrike.com
Wrike en güçlü iş yönetimi platformudur. İşbirliği yapmak, yaratmak ve her gün daha da ileri gitmek isteyen ekipler ve kuruluşlar için tasarlanan Wrike, karmaşıklığı ortadan kaldırmak, üretkenliği artırmak ve insanları en anlamlı işlerine odaklanmaya özgür kılmak için herkesi ve tüm çalışmaları tek ...
Teamwork
teamwork.com
Teamwork.com, ekiplerin sevdiği, kullanımı kolay proje yönetimiyle birleştirilmiş, sınıfının en iyisi müşteri operasyonlarına sahip tek platformdur. Tek bir platformda işi zamanında ve bütçeye uygun şekilde teslim edin, müşteri kaosunu ortadan kaldırın ve karlılığı anlayın. Merkezi İrlanda'nın Cork ...
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow (NYSE: NOW) dünyanın herkes için daha iyi çalışmasını sağlar. Bulut tabanlı platformumuz ve çözümlerimiz, iş akışını sağlamanın daha akıllı, daha hızlı ve daha iyi yollarını bulabilmeleri için kuruluşların dijitalleşmesine ve birleştirilmesine yardımcı olur. Böylece çalışanlar ve müşteril...
todo.vu
todo.vu
todo.vu, serbest çalışanlar, danışmanlar ve ekipler için çok yönlü, hepsi bir arada bir üretkenlik aracı sağlamak üzere görev ve proje yönetimini zaman takibi ve faturalandırmayla birleştirir. Müşteriyle ilgili veya şirket içi herhangi bir sayıda görevi yönetmek basitleştirilmiştir. Görevleri hızlı ...
Zoho BugTracker
zoho.com
Zoho BugTracker, dünya çapında 35 milyondan fazla kullanıcının güvendiği bir marka olan Zoho'nun işbirliğine dayalı hata izleme yazılımıdır. BugTracker, hataların yaşam döngüsünü baştan sona izlemenize yardımcı olarak her seferinde harika ürünler oluşturup zamanında göndermenizi sağlar. Hataları dah...
SonarCloud
sonarcloud.io
SonarCloud, SonarQube platformunun bulut tabanlı bir alternatifidir ve sürekli kod kalitesi ve güvenlik analizini hizmet olarak sunar. SonarCloud, GitHub, Bitbucket ve Azure DevOps gibi popüler sürüm kontrolü ve CI/CD platformlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olur. Hatalar ve güvenlik açıkları gi...
Geckoboard
geckoboard.com
Geckoboard, gerçek zamanlı iş gösterge tabloları oluşturmak ve paylaşmak için sorunsuz bir araçtır. Ekip liderlerinin ekipleri ve organizasyonları için canlı verileri ortaya çıkarmasına yardımcı olmak üzere tasarlanan Geckoboard, birkaç dakika içinde verilerinizi almanıza ve diğerlerinin önünde prof...
GitClear
gitclear.com
Kod. Öğrenmek. Tekrarlamak. Başka hiçbir şeye benzemeyen bir kod inceleme aracı tarafından desteklenen, ileri düzey yazılım geliştirici ölçümleri. GitClear, mühendislik ekiplerinin Google DORA istatistiklerini takip etmek, teknoloji borcunu azaltmak ve daha hızlı teslimat yapmak için birlikte çalışm...
Rollbar
rollbar.com
Rollbar'ın sürekli kod iyileştirme platformuyla hataları gerçek zamanlı olarak proaktif olarak keşfedin, tahmin edin ve çözün. Rollbar, kullanıcılarınızın güvendiği ve sevdiği tüm uygulamaları tam olarak kapsar. Rollbar'ın yardımıyla gerçek zamanlı hata yanıtını otomatikleştirin, daha mutlu müşteril...
Bugsnag
bugsnag.com
BugSnag, uygulamaları hatalara karşı izler ve uygulama istikrarını iyileştirmek için eyleme dönüştürülebilir bilgiler sunar; böylece özellik oluşturmaya mı yoksa hata düzeltmeye mi odaklanacağınız konusunda veriye dayalı kararlar verebilirsiniz. BugSnag, önemli hataları önceliklendirmek için güçlü s...
LogRocket
logrocket.com
Modern Ön Uç İzleme ve Ürün Analitiği. LogRocket, oturum tekrarını, performans izlemeyi ve ürün analitiğini birleştirerek yazılım ekiplerine ideal web ve mobil ürün deneyimi yaratma gücü verir.
Jellyfish
jellyfish.co
Jellyfish, mühendislik organizasyonlarına, yaptıkları işe ve nasıl çalıştıklarına dair tam görünürlük sağlayan lider Mühendislik Yönetim Platformudur. Git ve Jira'dan gelen mühendislik sinyallerini ve yol haritası, olay müdahalesi, İK, takvim ve işbirliği araçlarından gelen bağlamsal iş verilerini a...
Marker.io
marker.io
Marker.io: Web Geliştirme Ekipleri için Üstün Geri Bildirim Çözümü. Genel Bakış: Marker.io, web geliştirme ekiplerinin geri bildirimleri toplama, yönetme ve bunlara göre hareket etme şeklini değiştiren devrim niteliğinde bir araçtır. İster hareketli bir web ajansı, ister dinamik bir SaaS şirketi ol...
Assembla
assembla.com
Assembla dünyadaki en güvenli sürüm kontrolü ve proje işbirliği platformudur. Dünya çapında 5.500'den fazla müşteriye entegre proje yönetimi ile Subversion, Perforce ve Git depoları için güvenli bulut barındırma sağlıyoruz. Assembla, en iyi uygulamamız VCS ile geliştirme ekiplerinin HIPAA, SOC 2, PC...
Usersnap
usersnap.com
Usersnap, ürün ekiplerinin ürüne özel bilgiler toplaması, kullanıcı testini hızlandırması ve paydaş geri bildirim döngülerini iyileştirmesi için tasarlanmış bir kullanıcı geri bildirim platformudur. Ürün ekipleri kullanıcı merkezli süreçler için çabalıyor ve ürün kararlarında netlik sağlamak için Us...
Planisware
planisware.com
Planisware, enerji, tıbbi cihazlar, yüksek teknoloji, havacılık ve savunma, kimyasallar, hükümet, ilaç ve otomotiv dahil olmak üzere birçok sektörü hedefleyen Kurumsal Proje Portföy Yönetimi (EPPM) yazılımı Planisware V6'nın (eski adıyla OPX2) editörüdür. Geçtiğimiz beş yıl boyunca Planisware, Info...
DoneDone
donedone.com
Bir görev izleyicide ve paylaşılan gelen kutusunda en temel özellikleri arıyorsanız DoneDone'dan başkasına bakmayın. Ürünümüzü basit ve kullanımı kolay hale getirmek için çok çalışıyoruz, böylece siz işinizi bitirmeye odaklanabilirsiniz. DoneDone ile müşteri desteği ve ürün ekipleri her zamankinden ...
Harness
harness.io
Harness Continuous Delivery, yapıları zahmetsizce otomatik olarak dağıtan, doğrulayan ve geri alan bir yazılım teslim çözümüdür. Harness, dağıtımlarınızı yönetmek, doğrulamak ve geri almak için AI/ML'yi kullanır, böylece yazılım dağıtımlarıyla uğraşmanıza gerek kalmaz. Görünürlük ve kontrolle yazılı...
Instabug
instabug.com
Instabug, mobil uygulamalar için hata raporlama, uygulama performansı izleme, kilitlenme raporlama, uygulama içi sohbetler ve kullanıcı anketleri sağlayan bir yazılım şirketidir. Şirket 2014 yılında kuruldu. Eylül 2019 itibarıyla Instabug, dünya çapında 25.000'den fazla şirkete, 400 milyon rapor edi...