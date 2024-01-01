Alternatifler - Keepabl

TrustArc

TrustArc

truste.com

TrustArc, daha derin içgörüler, daha geniş erişim ve sürekli uyumluluk için gizlilik ile veriler arasındaki boşluğu doldurur.

DPOrganizer

DPOrganizer

dporganizer.com

DPOrganizer, sizin gibi gizlilik profesyonellerinin daha fazla iş yapmasına yardımcı olmak için kurulmuş bir İsveç şirketidir. İster gizlilik programınızı daha iyi organize etmeye, ister RoPA'nızı daha hızlı yönetmeye, ister farkındalığı daha verimli bir şekilde artırmaya ihtiyacınız olsun, profesyo...

ComplyCloud

ComplyCloud

complycloud.com

ComplyCloud, veri korumanızı ve BT güvenliği uyumluluğunuzu sağlamak için ihtiyacınız olan tek yazılımdır. Tüm uyumluluk yönetiminizi otomatikleştirmek ve size zorunlu belge çıktısını sağlamak için hukuk ve BT uzmanlığını yazılımla birleştirir. Platformumuz uyumluluk iş yükünüzden %80'e kadar tasarr...

PrivacyEngine

PrivacyEngine

privacyengine.io

PrivacyEngine, kuruluşunuzun tamamının seveceği bir veri gizliliği yönetimi platformudur. Güvenilir teknoloji, deneyim ve uzmanlık karışımı, gizlilik programınızı kolaylaştırmak ve uyumluluğu göstermek için tasarlanmıştır. PrivacyEngine, veri yönetimini, çalışan eğitimini ve üçüncü taraf yönetimini ...

PrivIQ

PrivIQ

priviq.com

Bir SAAS modeli kapsamında açık, özlü veri gizliliği uyumluluk yönetimi yazılımı sağlayarak müşterilerimiz ve paydaşları arasında güven oluşturmak. Akıllı Uyumluluk, Simply Global gizlilik yasası uyumluluk hizmeti. Tasarlandı: Çok dilli. İngilizce, Felemenkçe, Yunanca, Portekizce, Brezilya Portekizc...

Seers

Seers

seersco.com

Seers Onay Yönetimi Platformu, Birleşik Krallık'taki 50.000'den fazla işletmenin güvendiği ve GDPR, CCPA, PECR ve LGPD yükümlülüklerini karşılayan, dünyanın önde gelen Çerez Onay Banner'ıdır. Seers Onay Yönetimi Platformu, web siteniz için hepsi bir arada bir çözüme sahiptir. Çerezleri tarayabilir, ...

DATEV

DATEV

datev.de

Vergi danışmanlığı ve orta ölçekli işletmeler için Avrupa'nın en büyük BT hizmet sağlayıcılarından biri.

Securiti

Securiti

securiti.ai

Securiti, verilerin ve GenAI'nin güvenli kullanımını sağlayan merkezi bir platform olan Veri Komuta Merkezi'nin öncüsüdür. Hibrit çoklu bulut ortamlarında birleşik veri zekası, kontroller ve orkestrasyon sağlar. Büyük küresel şirketler veri güvenliği, gizlilik, yönetişim ve uyumluluk için Securiti'n...

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