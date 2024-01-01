Kavout Chat, daha akıllı yatırım kararlarını kolaylaştırmak için tasarlanmış yapay olarak akıllı bir araştırma asistanıdır. Yatırımcılar tarafından potansiyel yüksek getirili borsa fırsatlarını ortaya çıkarmak için kullanılan bir araç olarak hizmet vermektedir. Bu platform oldukça geniştir ve S&P 500, Nasdaq 100, Dow Jones ve Russell 1000 dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere borsanın çeşitli sektörlerini kapsar. Kavout Chat, bireysel hisse senetlerinin ötesinde enerji, sağlık hizmetleri, bilgi teknolojisi ve daha fazlası gibi çeşitli kategorilerdeki çok sayıda ETF'ye ilişkin verileri de içerir. Kullanıcılara erişim kolaylığı sağlamak amacıyla Kavout Chat'in platformu, daha kusursuz bir kullanıcı deneyimi için Google'a devam etme seçenekleri de dahil olmak üzere oturum açma ve kayıt işlemlerine yönelik işlevler de içerir. Platform, potansiyel fırsatlar hakkında sohbeti kolaylaştırmanın yanı sıra, hisse senedi ve ETF hareket edenlerden oluşan kapsamlı bir veritabanı da bulunduruyor ve en çok kazananlar, en çok kaybedenler ve ayrıca 52 haftanın en yüksek ve en düşük seviyelerindeki hisse senetleri hakkında bilgiler sağlıyor. Tüm bu özellikler, kullanıcıların bir sonraki kazanan yatırımlarını belirlemelerine yardımcı olmak amacıyla sağlam ve erişilebilir yatırım analizi sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Web Sitesi: kavout.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Kavout ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.