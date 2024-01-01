Kasookoo

Kasookoo

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Web Sitesi: kasookoo.com

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Kasookoo is a cloud-based business phone solution. Instead of having multiple phone lines and desk phones, Kasookoo is an app based on your mobile and/or desktop with a virtual receptionist, call routing and transferring, conference calling and cheap international calls. This allows the user to manage a whole team of employees through their existing mobile phones, and allows for the team to have unlimited outgoing calls to the UK, US and Canada.
Kategoriler:
Business
VoIP Sağlayıcıları

Web Sitesi: kasookoo.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Kasookoo ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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