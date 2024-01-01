Karate Labs

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Açık Kaynak Test Otomasyon Platformu. API testini, API Performans testini, API Mock'larını ve kullanıcı arayüzü testini birleştiriyor. Karate, API testini, API performans testini, API taklitlerini ve kullanıcı arayüzü testini birleştiren açık kaynaklı bir birleşik test otomasyon platformudur.

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