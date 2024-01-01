Kapacity.io

Kapacity.io

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Web Sitesi: kapacity.io

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Kapacity.io çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Kapacity.io, binalara odaklanan bir elektrik Yük Dengeleme hizmetiyle akıllı enerji şebekelerinin geleceğini inşa ediyor.

Web Sitesi: kapacity.io

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