Alternatifler - Kahuna

Dayforce

Dayforce

dayforce.com

Dayforce, modern iş gücüne yönelik küresel insan platformudur. Kurumsal bir HCM çözümü olan Dayforce, günümüzün sınırsız iş gücüne güç sağlamak için bordro, İK, sosyal haklar, yetenek yönetimi, iş gücü yönetimi ve daha fazlasını tek bir bulut uygulamasında birleştirir. Dayforce, kuruluşların dünyanı...

Moodle

Moodle

moodle.org

Moodle, diğer platformlarla sorunsuz bir şekilde bütünleşen ve seçtiğiniz herhangi bir öğretim veya eğitim yöntemine göre özelleştirilebilen, açık kaynaklı, zengin özelliklere sahip, güvenli ve ölçeklenebilir bir öğrenme yönetim sistemidir. Yeni ve sezgisel arayüzlerle Moodle, K-12, yüksek öğrenim, ...

Pluralsight

Pluralsight

pluralsight.com

Doğru teknoloji ve doğru becerilerle ilerlemenize yardımcı olan web geliştirme, BT sertifikasyonu ve çevrimiçi eğitim sağlayan teknoloji becerileri platformu. Popüler programlama dilleri, geliştirici araçları ve daha fazlası için binlerce isteğe bağlı kurs!

Rippling

Rippling

rippling.com

Rippling, işletmelere küresel olarak İK, BT ve Finans'ı yönetebilecekleri tek bir yer sağlar. Bordro, giderler, sosyal haklar ve bilgisayarlar gibi normalde bir şirkete dağılmış olan tüm işgücü sistemlerini bir araya getirir. İlk defa, çalışan yaşam döngüsünün her bölümünü tek bir sistemde yönetebil...

GoTo

GoTo

goto.com

Dünyanın dört bir yanındaki şirketlere yönelik çevrimiçi video konferansta sektör lideri olan GoTo Meeting, artık KOBİ'ler için oluşturulmuş hepsi bir arada iletişim yazılımı GoTo Connect'in bir parçası olarak geliyor. Tek başına satın alınabilen Toplantı çözümüne, gerçek zamanlı sanal iletişim ve i...

Lattice

Lattice

lattice.com

Lattice, kuruluşların kazanma kültürü içinde bağlı ve yüksek performanslı çalışanlar geliştirmesine yardımcı olacak tüm araçları, iş akışlarını ve içgörüleri bir araya getiren İnsan Yönetimi Platformudur. Sürekli performans yönetimi, çalışan bağlılığı anketleri, ücret yönetimi ve kariyer geliştirme ...

iMocha

iMocha

imocha.io

iMocha, Yetenek Kazanımı (FTE ve Koşullu) ve dahili Yetenek Geliştirme ve Yetenek Yönetimi için yeni nesil, patentli ve yapay zeka destekli Beceri Değerlendirme ve Beceri İstihbarat Platformu aracılığıyla kuruluşların "Önce Beceriler" stratejisini uygulamasına yönelik bütünsel bir platform ve çözüm ...

Springboard

Springboard

springboard.com

Springboard'un mentor liderliğindeki çevrimiçi programlarının sizi işe alması garantilidir. Gerçek dünya projeleri oluşturarak veri bilimi, UI/UX ve kodlamayı öğrenin.

Skillsoft

Skillsoft

skillsoft.com

Skillsoft Hakkında Skillsoft (NYSE: SKIL), kuruluşları ve insanları birlikte büyümeye teşvik eden dönüştürücü öğrenme deneyimleri sunar. Şirket, kurumsal kuruluşlarla ortaklık yapıyor ve bugünün çalışanlarını yarının ekonomisine hazırlamak için küresel bir öğrenci topluluğuna hizmet ediyor. Skillsof...

Trainual

Trainual

trainual.com

Trainual, büyüyen ekiplerin yaptıkları işi nasıl yapacaklarına dair taktikler oluşturduğu bir bilgi aktarımı ve eğitim platformudur. Trainual ile işletmenizdeki tüm roller ve sorumluluklara ilişkin her süreç, politika ve prosedür kolayca belgelenir, düzenlenir, atanabilir ve aranabilir. Sonuç olarak...

PowerDMS

PowerDMS

powerdms.com

Yüksek güvene sahip kuruluşlar için 1 numaralı politika ve uyumluluk yönetimi platformu. Gerçek dünyada politikalarınız, eğitiminiz ve akreditasyonunuz silolar halinde işlemez. Uyumluluk yazılımınız da olmamalıdır. 4.000'den fazla müşterinin neden entegre platformumuza güvendiğini öğrenin.

Leapsome

Leapsome

leapsome.com

İleriyi düşünen şirketlerin (Spotify, monday.com ve Unity dahil) CEO'ları ve İK ekipleri, performans yönetimi, çalışan katılımı ve öğrenme arasındaki döngüyü kapatmak için Leapsome platformunu kullanıyor. İnsanları etkinleştirme platformu olarak Leapsome, Hedefler ve OKR Yönetimi, Performans İncelem...

Schoox

Schoox

schoox.com

Schoox, önce insanı öne çıkaran bir işyeri öğrenme yazılımıdır. İnsanlar çarklar değildir ve Schoox, insanların gerçekte nasıl öğrendiğine göre tasarlanmıştır. Ön saflardan kurumsal ofise kadar, nerede olurlarsa olsunlar daha fazla türde içerik sunmanıza olanak tanıyarak öğrencilerin merakını canlı ...

BetterUp

BetterUp

betterup.com

İş sonuçlarını dönüştürmek için yetenek sonuçlarını artırın. Kuruluşunuzun her türlü fırtınayı atlatmak için ihtiyaç duyduğu çevikliği, esnekliği ve uyarlanabilirliği oluşturmak için koçluk, bilim ve yapay zeka destekli deneyimleri bir araya getiren tek platformla belirsizliği güven ile değiştirin.

Coassemble

Coassemble

coassemble.com

Coassemble, kuruluşların kaliteli çevrimiçi eğitim oluşturması ve sunması için güçlü ve sezgisel bir platformdur. Türünün ilk örneği olan Coassemble, kullanıcı dostu Öğrenme Yönetim Sistemini olağanüstü hızlı yazma yetenekleriyle birleştirir. Coassemble ile kuruluşlar tek bir entegre platformdan çev...

Valence

Valence

valence.co

Valence, günümüzün işyerleri için gereken ekip sağlığını, bağlantıyı ve performansı hızlandıran, yöneticilere yönelik tek ekip çalışması platformudur. Valence, her yöneticiye ekibinin sağlığını gerçek zamanlı olarak anlamak, güçlü rehberli görüşmelere müdahale etmek ve ekibin iyileştirilmesine yönel...

Teach 'n Go

Teach 'n Go

teachngo.com

Teach 'n Go, özellikle öğrenim merkezleri ve eğitim işletmeleri için tasarlanmış modern, kullanıcı dostu, sezgisel bir okul yönetimi yazılımıdır. Planlamayı, ücret yönetimini, bireysel dersleri, katılımı ve daha fazlasını kolayca takip edin. Başarılı okul yönetimi için ihtiyacınız olan her şey tek b...

Whale

Whale

usewhale.io

Ekibinizi uyumlu hale getirmenin en hızlı yolu. Prosedürlerinizi ve süreçlerinizi belgeleyin ve merkezileştirin, ekibinizi eğitin ve TÜM şirket bilgileriniz için tek bir merkezi doğruluk kaynağını yönetin.

Docebo

Docebo

docebo.com

Docebo, yöneticiler için sezgisel, öğrenciler için ilgi çekici ve işletmeler için dönüştürücü olacak şekilde tasarlanmış dünyanın en güçlü öğrenme platformudur. Temel farklılaştırıcı özellikler arasında şunlar yer alır: - Çalışanlar, müşteriler ve iş ortakları da dahil olmak üzere birden fazla hedef...

Workhuman

Workhuman

workhuman.com

Workhuman, merkezi Framingham, Massachusetts ve Dublin'de bulunan ve bulut tabanlı (hizmet olarak yazılım) insan sermayesi yönetimi (HCM) yazılım çözümleri sağlayan çok uluslu bir şirkettir. Sosyal tanınma çözümleri, çalışanların şirket değerlerine uygun performans ve davranışlar için teşvik olarak...

Culture Amp

Culture Amp

cultureamp.com

Çalışan deneyiminde küresel platform lideri olan Culture Amp, 6.500 şirketteki 25 milyondan fazla çalışanın daha iyi bir iş dünyası yaratmasında devrim yaratıyor. Culture Amp'in kullanımı kolay, hepsi bir arada platformu, her büyüklükteki ve sektördeki şirketlere, çalışan bağlılığını dönüştürme, yük...

Torch

Torch

torch.io

Torch, insanların, ekiplerin ve kuruluşların potansiyelini ortaya çıkaran İnsan Gelişim Platformudur. Torch ile çalışanlarınızın ve kuruluşunuzun başarısını artıran kapsayıcı, entegre ve etkili koçluk ve mentorluk programları sunabilirsiniz. Önde gelen markalar, çalışanlarını geliştirmek, daha güçlü...

Eddy

Eddy

eddy.com

Eddy, elektronik tabloları aşmış küçük işletmeler için hepsi bir arada ideal İK ve bordro platformudur. İhtiyaç duyduğunuz temel özellikleri, daha büyük sistemlerin karmaşıklığı ve ek yükü olmadan sunarak, birden fazla aracı işiniz için anlamlı bir araçta birleştirerek hayatınızı basitleştirme fırsa...

Wilco

Wilco

trywilco.com

Wilco, öğrenme deneyimini bir dizi ilgi çekici uygulamalı zorluğa dönüştürerek daha yüksek başarılı işe alım oranlarını artırır ve kaybı azaltır. Wilco ile yeni müşteriler ürününüzü keşfeder, değerini keşfeder ve gerçek bir çalışma ortamını simüle eden sanal bir laboratuvarda gerçekçi senaryoları ta...

MangoApps

MangoApps

mangoapps.com

Tüm şirketinizi harekete geçirin, heyecanlandırın ve birbirine bağlayın! MangoApps, intranet, eğitim, ekip çalışması ve içerik yönetimini bir kontrol paneli ve çalışma alanında birleştiren birleşik bir çalışan deneyimi platformudur. Kullanıcı dostu, sonsuz derecede özelleştirilebilir yaklaşımımız, ş...

LearnUpon

LearnUpon

learnupon.com

LearnUpon'un LMS'si (Öğrenim Yönetimi Yazılımı), önemli olan şeyleri (performansı, elde tutmayı ve büyümeyi) etkileyen ilgi çekici öğrenme deneyimleri sunmanıza olanak tanır. LearnUpon ile ekiplerinize, önemli olan şeyleri (performans, elde tutma ve büyüme) etkileyen ilgi çekici öğrenme deneyimleri...

Fuel50

Fuel50

fuel50careerdrive.com

Fuel50'nin 360 Geri Bildirimi, gerçek zamanlı akran onaylı kariyer gelişimini destekler. Kuruluşunuzdaki çalışanlarınızın sonsuz kariyer gelişimini destekleyin. 360 Geribildirim çalışanların, liderlerin, mentorların ve koçların birbirlerinden geri bildirim istemesine, almasına ve vermesine olanak ta...

Glue Up

Glue Up

glueup.com

Glue Up, tek bir yerden etkinlikler, üyelikler ve diğer dijital araçlar aracılığıyla topluluğunuzu oluşturmanıza ve büyütmenize yardımcı olan hepsi bir arada bir CRM platformudur. Glue Up'ın hepsi bir arada platformu en iyi CRM, etkinlik yönetimi, üyelik yönetimi, e-posta pazarlaması, proje yönetimi...

Cinode

Cinode

cinode.com

Kim bilir ne var, kim müsait, ne satabilirim? Şu anda eksik olduğunuz satış, teslimat ve becerilere ilişkin önemli bilgileri sağlıyoruz. Cinode, danışmanlığınızın büyümesini hızlandıracak hepsi bir arada platformdur. İskandinav ülkelerinde en iyi tercih olmamızın bir nedeni var.

Cloud Assess

Cloud Assess

cloudassess.com

Beceri odaklı, yüksek performanslı kuruluşlara ve yüksek öğrenim sağlayıcılarına yönelik gerçek zamanlı eğitim ve değerlendirme platformumuzla iş gücünüzü güçlendirin. Karma öğrenme platformumuz, ön saflardaki çalışanlar için tasarlanmış olup, teknik ve sosyal beceriler için hareket halindeyken mobi...

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