Alternatifler - KABOB
Verizon
verizon.com
Verizon, daha önce Verizon Wireless adı altında Verizon Communications'ın ayrı bir bölümü olarak faaliyet gösteren bir Amerikan kablosuz ağ operatörüdür.
OpSense
opsense.com
OpSense, perakende ve gıda hizmeti endüstrileri için gıda güvenliği ve kalite takibi amacıyla oluşturulmuş bir Nesnelerin İnterneti (IoT) platformudur. OpSense platformu sıcaklığı, nemi, açık kapıları, HVAC koşullarını ve daha fazlasını izler. OpSense, envanter kaybını önlemeye, soğutma verimliliğin...
Roambee
roambee.com
Roambee, dünyanın herhangi bir yerindeki gönderilerin ve varlıkların zamanında, eksiksiz ve koşullu teslimatı için talep üzerine doğrulanabilir şekilde daha iyi tedarik zinciri görünürlüğü sunar. 300'den fazla kuruluş, Roambee'nin gerçek zamanlı içgörüleri ve öngörüleri ile müşteri deneyimini, hizme...
Zippin
getzippin.com
Zippin, perakendecilerin mağazalarında sorunsuz alışverişi hızlı bir şekilde gerçekleştirmelerine olanak tanıyan yeni nesil ödeme gerektirmeyen teknolojiyi geliştirdi. Zippin'in patent başvurusu yapılan yaklaşımı, en iyi tüketici deneyimini yaratmak için yapay zeka, makine öğrenimi ve sensör füzyon...