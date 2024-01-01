Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Jutsoo ile Nakit'i bir Patron gibi yönetin. Jutsoo, farklı banka ve banka hesaplarındaki finansal veriler üzerinde verimli, güvenilir, gerçek zamanlı görünürlük ve kontrol sağlayarak finans ekiplerinin daha akıllı çalışmasına yardımcı olan modern bir hazine yönetimi platformudur.

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