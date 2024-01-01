Jungalow

Jungalow

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Web Sitesi: jungalow.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Yaratıcı tasarım ilhamı için başvurulacak kaynağınız. Renk, desen ve bitkilerle nasıl yaşanacağına dair nasıl yapılır bilgileri ve yeni fikirler içerir. Jungalow'un blogu Justina Blakeney tarafından onun yaratıcı maceralarını anlatmak ve insanların evlerine iyi enerjiler getirmesine yardımcı olmak için başlatıldı.

Web Sitesi: jungalow.com

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