Jumpshare

Jumpshare

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Web Sitesi: jumpshare.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Jumpshare çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Jumpshare, anında paylaşılabilir ekran kayıtları, ekran görüntüleri ve GIF yakalamalarını kullanarak mesajınızı iletmenize yardımcı olan hepsi bir arada görsel iletişim platformudur. Güçlü paylaşım özellikleri ve 200'den fazla dosya formatını çevrimiçi olarak önizleyebilen sağlam bir işleme motoruyla donatılmış olan Jumpshare, çalışmalarınızı ve fikirlerinizi paylaşmanın en hızlı ve en kolay yoludur.
Kategoriler:
Photography & Graphics
Görüntülü İletişim Yazılımı

Web Sitesi: jumpshare.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Jumpshare ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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