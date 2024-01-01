Jumpshare, anında paylaşılabilir ekran kayıtları, ekran görüntüleri ve GIF yakalamalarını kullanarak mesajınızı iletmenize yardımcı olan hepsi bir arada görsel iletişim platformudur. Güçlü paylaşım özellikleri ve 200'den fazla dosya formatını çevrimiçi olarak önizleyebilen sağlam bir işleme motoruyla donatılmış olan Jumpshare, çalışmalarınızı ve fikirlerinizi paylaşmanın en hızlı ve en kolay yoludur.

Web Sitesi: jumpshare.com

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