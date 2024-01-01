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Jovian, yazılım geliştirme ve veri bilimi için çevrimiçi bir üniversitedir. Profesyonellerin teknik becerileri öğrenmelerine, gerçek dünya projeleri oluşturmalarına ve kariyerlerini ilerletmelerine yardımcı olan pratik ve sektör odaklı programlar sunuyoruz. Öğrenciler pratik beceriler öğrenir, gerçek dünyaya ait portföy projeleri oluşturur ve işe hazırlık eğitimine tabi tutulur. Eğitmenlerimiz Slack & Zoom üzerinden 7x24 rehberlik ve mentorluk sunuyor. Öğrenciler ayrıca 200'den fazla işe alım ortağındaki işlere de erişebilirler.

Web Sitesi: jovian.com

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