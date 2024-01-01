Journal of Accountancy

Journal of Accountancy

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Muhasebe Dergisi, günlük mesleki ve mevzuata ilişkin güncellemeler, son dakika haberleri ve videolar sağlayan, günümüzün CPA'si için nihai kaynaktır.

Web Sitesi: journalofaccountancy.com

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