Jopwell

Jopwell

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Web Sitesi: jopwell.com

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Siyahi, Latin kökenli ve Kızılderili profesyoneller için kariyer gelişimi. Jopwell'in misyonu, siyahilerin, Latin kökenlilerin ve Kızılderililerin işgücündeki temsilinin arttırılması üzerinde önemli, ölçülebilir bir etki yaratmaktır. Jopwell, üyelerimizin işe özgün kişiliklerini getirebilecekleri kapsayıcı işyerleri oluşturmaya çabalıyor. Bunu, şirketlere farklı ırklardan topluluklara yönelik işe alım, pazarlama ve elde tutma çabalarında yardımcı olarak yapıyoruz.

Web Sitesi: jopwell.com

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