Jolt

Jolt

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Jolt is an operations execution software available on smartphones and tablets that helps restaurants, retail, hospitality, and other businesses achieve team accountability, digital food safety compliance, and boost employee performance. Jolt is used by companies like Smoothie King, Jimmy John’s, Buffalo Wild Wings, Legoland, Marriott, Chevron, Cinemark, and thousands of other global brands.
Kategoriler:
Business
Retail Task Management Software

Web Sitesi: jolt.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Jolt ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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