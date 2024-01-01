Alternatifler - Joincube
Workplace
workplace.com
Workplace, uzaktan çalışıyor olsalar bile şirketinizdeki herkesi birbirine bağlayan bir iletişim aracıdır. İnsanların konuşmasını ve birlikte çalışmasını sağlamak için Gruplar, Sohbet ve Canlı video yayını gibi tanıdık özellikleri kullanın. Workplace, Facebook, Inc. tarafından geliştirilen kurumsal...
Blink
joinblink.com
Blink, basitleştirilmiş tek bir pakette intranet, kurumsal sosyal ağ ve güvenli mesajlaşma sunan, ön saflardaki çalışanlara ve kilit çalışanlara yönelik çalışan uygulamasıdır.
Guru
getguru.com
İşinizi yapmak için gerçekten ihtiyaç duyduğunuz bilgileri size sunmak üzere sohbet gürültüsünü ortadan kaldıran güçlü şirket wiki'si Guru ile ücretsiz olarak başlayın.
Workvivo
workvivo.com
Workvivo™ ile şirketinizi heyecanlandırın, etkileşime geçirin ve sorunsuz bir şekilde bağlayın. Zengin şirket kültürünü geliştirmek için tasarlanmış çalışan bağlılığı yazılımı. Demonuzu buradan ayırtın!
LumApps
lumapps.com
LumApps, her çalışanın konum veya dilden bağımsız olarak kişiselleştirilmiş iletişim kurmasını sağlayan ve onlara ellerinden gelenin en iyisini yapma gücü veren bir çalışan deneyimi platformudur.
MangoApps
mangoapps.com
MangoApps intraneti, iletişimi ve eğitimi birleşik bir platformda birleştirerek masa başı çalışanlar ile masasız çalışanlar arasındaki boşluğu dolduruyor.
Simpplr
simpplr.com
Bir intranet yazılımıyla şirket içi iletişimi dönüştürün. Simpplr'ın verimliliği ve elde tutmayı artırmak için çalışanları nasıl birbirine bağladığını ve etkileşime geçirdiğini öğrenin.
DSMN8
dsmn8.com
DSMN8, çalışanlarınızı etki sahibi olmaları için güçlendirmenize yardımcı olan 1 numaralı çalışan savunuculuğu platformudur. Çalışan savunuculuğu, pazarlama ve satıştan İK ve işe alıma kadar işletmenizin tüm alanlarını etkiler. Dolayısıyla, ister daha fazla erişim ve etkileşim, ister daha fazla satı...