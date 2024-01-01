Alternatifler - Joincube

DSMN8

dsmn8.com

DSMN8, çalışanlarınızı etki sahibi olmaları için güçlendirmenize yardımcı olan 1 numaralı çalışan savunuculuğu platformudur. Çalışan savunuculuğu, pazarlama ve satıştan İK ve işe alıma kadar işletmenizin tüm alanlarını etkiler. Dolayısıyla, ister daha fazla erişim ve etkileşim, ister daha fazla satı...