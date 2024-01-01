Alternatifler - Joincube

Workplace

Workplace

workplace.com

Workplace, uzaktan çalışıyor olsalar bile şirketinizdeki herkesi birbirine bağlayan bir iletişim aracıdır. İnsanların konuşmasını ve birlikte çalışmasını sağlamak için Gruplar, Sohbet ve Canlı video yayını gibi tanıdık özellikleri kullanın. Workplace, Facebook, Inc. tarafından geliştirilen kurumsal...

Blink

Blink

joinblink.com

Blink, basitleştirilmiş tek bir pakette intranet, kurumsal sosyal ağ ve güvenli mesajlaşma sunan, ön saflardaki çalışanlara ve kilit çalışanlara yönelik çalışan uygulamasıdır.

Guru

Guru

getguru.com

İşinizi yapmak için gerçekten ihtiyaç duyduğunuz bilgileri size sunmak üzere sohbet gürültüsünü ortadan kaldıran güçlü şirket wiki'si Guru ile ücretsiz olarak başlayın.

Workvivo

Workvivo

workvivo.com

Workvivo™ ile şirketinizi heyecanlandırın, etkileşime geçirin ve sorunsuz bir şekilde bağlayın. Zengin şirket kültürünü geliştirmek için tasarlanmış çalışan bağlılığı yazılımı. Demonuzu buradan ayırtın!

LumApps

LumApps

lumapps.com

LumApps, her çalışanın konum veya dilden bağımsız olarak kişiselleştirilmiş iletişim kurmasını sağlayan ve onlara ellerinden gelenin en iyisini yapma gücü veren bir çalışan deneyimi platformudur.

MangoApps

MangoApps

mangoapps.com

MangoApps intraneti, iletişimi ve eğitimi birleşik bir platformda birleştirerek masa başı çalışanlar ile masasız çalışanlar arasındaki boşluğu dolduruyor.

Simpplr

Simpplr

simpplr.com

Bir intranet yazılımıyla şirket içi iletişimi dönüştürün. Simpplr'ın verimliliği ve elde tutmayı artırmak için çalışanları nasıl birbirine bağladığını ve etkileşime geçirdiğini öğrenin.

DSMN8

DSMN8

dsmn8.com

DSMN8, çalışanlarınızı etki sahibi olmaları için güçlendirmenize yardımcı olan 1 numaralı çalışan savunuculuğu platformudur. Çalışan savunuculuğu, pazarlama ve satıştan İK ve işe alıma kadar işletmenizin tüm alanlarını etkiler. Dolayısıyla, ister daha fazla erişim ve etkileşim, ister daha fazla satı...

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