JobtitlesAI, iş unvanlarının sınıflandırılmasını kolaylaştırmak ve otomatikleştirmek için tasarlanmış yapay zeka destekli bir sistemdir. İş unvanlarını alan (satış, finans, BT gibi) ve pozisyon (yönetici, yönetim, asistan dahil) olmak üzere iki ana gruba ayırarak çalışır. Bu ayrım, kuruluşların potansiyel müşteri niteliklerini otomatikleştirmesine ve profilleri etkili bir şekilde önceliklendirmesine yardımcı olur. Bunun yanı sıra Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) sisteminizi temizlemek ve iş tekliflerini düzenlemek için de kullanılabilir. JobtitlesAI'nin temel özelliklerinden biri, çeşitli iş unvanlarını anlama ve sıralama yeteneğine sahip makine öğrenimi API'sidir. Bu araç, yapay zeka ve makine öğreniminin insan kaynakları ile ilgili verileri geleneksel filtre ve formüllere göre daha etkili bir şekilde işleme potansiyelini vurguluyor. Kullanıcılar, e-tablolardaki iş unvanlarını kategorilere ayırmak için 'IMPORTDATA()' işlevini kullanarak JobtitlesAI'yi rahatlıkla uygulayabilirler. Ayrıca HubSpot kullanıcılarına tek bir tıklamayla tüm CRM'lerini nitelendirmelerini sağlayan bir uzantı da sağlar. Ayrıca kullanıcılar, iş unvanı sütununu içeren bir CSV dosyasını yükleyebilir ve nitelikli bir dosyayı geri alabilir. JobtitlesAI birden fazla dili destekler ve GDPR ile uyumludur, böylece kullanıcı verilerinin tamamen anonimleştirilmesini sağlar.

Web Sitesi: jobtitlesai.com

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