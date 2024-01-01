Alternatifler - Jobsora
Indeed
indeed.com
Indeed, Kasım 2004'te kullanıma sunulan iş listeleri için dünya çapında Amerikan istihdamla ilgili bir arama motorudur. Japan's Recruit Co. Ltd.'nin bir yan kuruluşudur ve ortak merkezi Austin, Texas ve Stamford, Connecticut'ta olup dünya çapında ek ofislere sahiptir. Tek konu arama motoru olarak ay...
Naukiri
naukri.com
20.000'den fazla işverenle bağlantı kurun. Hindistan'ın 1 numaralı jo sitesinde en iyi şirketler, sektörler ve lokasyonlardaki milyonlarca iş fırsatına başvurun. Çevrimiçi başvuru yapın. Bugün CV yayınlayın.
Glassdoor
glassdoor.com
Glassdoor, mevcut ve eski çalışanların anonim olarak şirketleri incelediği bir web sitesidir. Glassdoor ayrıca kullanıcıların platformda maaşları anonim olarak göndermesine ve görüntülemesine, ayrıca iş aramasına ve başvuru yapmasına da olanak tanıyor. Şirket, 2018 yılında Japon firması Recruit Hol...
Handshake
joinhandshake.com
İşverenler için El Sıkışma, 10 milyondan fazla duyarlı öğrenci ve mezuna erişimi olan tek hepsi bir arada erken yetenek işe alım platformudur. Üniversiteler, topluluk kolejleri ve alternatif eğitim programları (eğitim kampları, kurumsal öğrenme programları) genelinde öğrenciler ilgi alanlarına ve be...
ZipRecruiter
ziprecruiter.com
ABD'deki işverenler tarafından 1 numara olarak derecelendirilen* ZipRecruiter, aday takibini basitleştirerek adayları kolayca yönetmenize, taramanıza ve derecelendirmenize olanak tanır. Kontrol paneli profilleri, özgeçmişleri, kapak mektuplarını ve daha fazlasını görüntülemenize olanak tanır. Ekibin...
Monster
monster.com
Monster iş ve kariyer fırsatları için kaynağınızdır. İş arayın, Monster'ın iş uzmanlarının kariyer tavsiyelerini okuyun ve işe alma ve işe alma tavsiyelerini bulun.
Wellfound
wellfound.com
Wellfound (eski adıyla AngelList Talent) AngelList, startup'lara, melek yatırımcılara ve startup'larda çalışmak isteyen iş arayanlara yönelik bir ABD web sitesidir. 2010 yılında oluşturulan platformun misyonu, yatırım sürecini demokratikleştirmek ve yeni kurulan şirketlere kaynak bulma ve yetenek k...
Job Today
jobtoday.com
Job Today — işe alım ve iş arama hizmeti. Vietnam'daki 10 işe başvurun. Her gün yeni boş pozisyonlar eklenmektedir. Saniyeler içinde kurulumunuzu yapın ve birkaç dakika içinde işverenlerle sohbet etmeye başlayın!
Remote
remote.com
Remote, dünya çapında tam zamanlı çalışanları ve sözleşmeli çalışanları yönetmek ve ödeme yapmak için hepsi bir arada çözümünüzdür. Platformumuz, çok sayıda ülkede uluslararası maaş bordrosu, sosyal haklar, vergiler, hisse senedi opsiyonları ve uyumlulukla ilgilenir. Ekibiniz nerede olursa olsun Rem...
Snagajob
snagajob.com
Snagajob, yarı zamanlı ve tam zamanlı işler bulmak, iş başvurularını kolaylaştırmak, harika kariyer tavsiyeleri almak ve daha fazlasını yapmak için 1 numaralı ücretsiz, kolay iş bulma uygulamasıdır. Öğrenciler, gençler veya esnek saatlere ihtiyaç duyan herkes için idealdir. Ayrıca Snagajob, Indeed, ...
Otta
otta.com
Yalnızca tercihlerinize göre uyarlanmış eşleşmeler. Yalnızca en heyecan verici, yenilikçi ve hızlı hareket eden şirketler. Otta o işi bulmana yardım ediyor. Mükemmel eşiniz olan. Heyecan verici girişimlerdeki en iyi önerilerinizi şimdi keşfedin.
Dice
dice.com
AI Kapak Mektubu Oluşturma burada! Uygulamalarınızı geliştirin ve becerilerinizi en etkili şekilde öne çıkarın. Dice Tech Kariyer Uygulaması: Hayalinizdeki teknoloji fırsatını bulun, hızlı bir şekilde işe alın ve teknoloji kariyerinizi büyütün... üstelik hareket halindeyken!
InfoJobs
infojobs.net
Gelin ve sizin için mükemmel işi bulun. İspanya'nın önde gelen iş teklifleri portalına girin. InfoJobs, her zaman daha iyi.
CareerBuilder
careerbuilder.com
İşe alım sürecinizi kolaylaştırmanıza ve kaliteli adayları çekmenize yardımcı olacak sezgisel bir başvuru sahibi takip sistemi.
Talent.com
talent.com
Talent.com ile doğru yeteneği daha hızlı bulun. İşletmeniz için kurumsal işe alım çözümleri. Aday arama platformunuzdan daha fazlasını bekleyin. Nitelikli adayları bulmak için özelleştirilmiş stratejiler ve daha fazlası parmaklarınızın ucunda. Dijital işe alımda kampanya bazlı yaklaşımımızla işe alı...
JOIN
join.com
join.com, küçük ve orta ölçekli işletmelerin doğru işe alımları yapmasına yardımcı olan ücretsiz bir yetenek çekme ve aday izleme yazılımıdır. join, Avrupa ve ötesindeki işe alım görevlileri için işe alım sürecini optimize etmek için kolaylaştırılmış, işbirliğine dayalı ve sezgisel bir araç sunar. K...
talent.io
talent.io
yetenek.io, teknoloji yeteneklerinin sevdikleri işi bulmasının ve şirketlerin harika teknoloji ekipleri oluşturmasının en basit yoludur. Seçici platformumuz, Avrupa'da 100.000 nitelikli teknoloji profesyonelinden ve 7.000 şirketten oluşan bir topluluğa ev sahipliği yapıyor. Yerinde ve uzaktan hem ka...
Hubstaff Talent
talent.hubstaff.com
Dünyanın en iyi uzaktan yeteneğini bulmanın ÜCRETSİZ yolu. Hubstaff Talent, dünya genelinde uzaktan yetenek bulmak isteyen şirketler için %100 ücretsiz bir kaynaktır. Ücret yok, işaretleme yok, aracı yok.
Zippia
zippia.com
Zippia, iş arayanların yeni kariyer yolları keşfetmelerine, iş fırsatlarını keşfetmelerine ve iş piyasası hakkında değerli bilgiler edinmelerine yardımcı olan yenilikçi bir kariyer platformudur. Zippia, ileri teknolojiden, veriye dayalı araçlardan ve kişiselleştirilmiş rehberlikten yararlanarak, kul...
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust, dünyanın ilk ve tek uçtan uca yapay zeka işe alım platformu Braintrust AIR ile işe alımda devrim yaratıyor. İnsan içgörüleri ve özel verilerle eğitilen Braintrust AIR, işe alım süresini aylardan günlere indirir, sizi önceden incelenmiş nitelikli adaylarla anında eşleştirir ve ilk tur tel...
GrabJobs
grabjobs.co
Yarı Zamanlı ve Tam Zamanlı İşler için 1 Numaralı İş Uygulaması Yakınınızdaki İşleri Bulun: Perakende, Satış, Pazarlama, BPO'lar, Yiyecek ve İçecek, Konaklama, Etkinlikler, Lojistik, Muhasebe, Sağlık Hizmetleri, Teknoloji, Mühendislik, Depolama ve daha birçok alanda. GrabJobs şu anda SİNGAPUR, END...
The Ladders
theladders.com
Ladders iş arama ile en yüksek maaşlı işleri bulun ve diğer iş sitelerine göre 3 kata kadar daha fazla kazanın. Profesyonel kariyerinizi bugün Ladders $100K+ Club ile ilerletin.
Loopcv
loopcv.pro
Loopcv, otomasyonu kullanarak 3 kat daha fazla röportaj almanıza yardımcı olur. CV'nizi Yükleyin, İstediğiniz İş Türünü Seçin ve Başlat'a Basın! Loopcv Her Gün Sizin Adınıza Toplu Başvuru Yapacaktır.
Snaphunt
snaphunt.com
Snaphunt, hızla büyüyen şirketlerin dünyanın en iyi yeteneklerini bulmasına, işe almasına ve işe almasına yardımcı olan küresel bir işe alım platformudur. Algoritmamız, bir sonraki işe alımlarını belirlemek ve işe alım süreçlerini yönetmek için işverenleri ülkeler, bölgeler ve zaman dilimlerindeki ö...
Jobicy
jobicy.com
Jobicy, uzaktan kariyer arayan yetenekli kişileri bu pozisyonları sunan yenilikçi, ileri görüşlü şirketlerle buluşturmaya adanmış bir çevrimiçi kariyer platformudur. Uzaktan işler için eleman alıyorsanız ve müşterimiz olmak istiyorsanız sizi aramızda görmekten mutluluk duyarız. Ayrıca bir şirket pro...
Triplebyte
triplebyte.com
Özgeçmişler gerçek teknik becerilerin güvenilmez göstergeleridir. Teknoloji ekranlarında zaman kaybetmeden önce yetenekli başvuru sahiplerini belirlemek için Triplebyte'ın veri destekli değerlendirmesini kullanın. Screen, başvuranların gerçek teknik becerilerini ölçmek için Triplebyte'ın standartlaş...
Underdog.io
underdog.io
Underdog.io, iş arayanların teknoloji şirketlerinde anlamlı işler bulmalarına yardımcı olan yazılımlar geliştiriyor. Nisan 2014'teki lansmanımızdan bu yana binlerce adayı New York ve San Francisco'da büyüyen yüzlerce kuruluşla buluşturduk. Adaylar özgeçmişlerini ve diğer temel bilgilerini Underdog.i...
Idealist
idealist.org
İdealist: Kâr Amacı Gütmeyen İşler, Gönüllülük ve Daha Fazlası İdealist, iyilik yapmak isteyen milyonlarca idealisti dünyanın her yerindeki eylem ve işbirliği fırsatlarıyla birleştirir.
Niceboard
niceboard.co
Niceboard, modern ve kullanımı kolay bir iş panosu yazılımıdır. Niceboard uygun maliyetlidir, özelleştirilebilir güzel bir temaya ve güçlü bir yönetici arayüzüne sahiptir ve birkaç dakika içinde kendi iş panonuzu kurmanıza olanak tanır. 7 günlük ücretsiz denememize kaydolun ve sihri deneyin!
Techintern.io
techintern.io
En iyi üniversitelerden en iyi yazılım öğrencilerini işe alın. Müteahhitlik: belirli görevler için kiralama | Staj: bir süreliğine işe alma | Tam zamanlı: Mezun öğrencileri işe alın. Geliştiriciler, tasarımcılar, proje yöneticileri, teknik yazarlar, topluluk yöneticileri ve daha fazlasıyla çalışın.