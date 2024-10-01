Alternatifler - Jobersy
Dayforce
dayforce.com
Dayforce, modern iş gücüne yönelik küresel insan platformudur. Kurumsal bir HCM çözümü olan Dayforce, günümüzün sınırsız iş gücüne güç sağlamak için bordro, İK, sosyal haklar, yetenek yönetimi, iş gücü yönetimi ve daha fazlasını tek bir bulut uygulamasında birleştirir. Dayforce, kuruluşların dünyanı...
Keka
keka.com
İşe alma, yolculuk boyunca çeşitli karmaşık aşamaları içerdiğinden yalnızca tek adımlı bir başarı değildir. Ve doğru yeteneği bulmak, başarılı bir iş ortamı yaratmanın basamak taşıdır. Bu nedenle Keka sizi, Keka'nın Aday Takip Sistemi ile geleceğe yönelik bir işe alım deneyimi sunmanıza yardımcı ola...
Paylocity
paylocity.com
Hepsi bir arada yazılım platformumuz İK profesyonellerine bordro, sosyal haklar, yetenek ve iş gücü yönetimi konularındaki günlük görevleri kolayca yönetmeleri için bir yol sunar. Ancak bizi farklı kılan şey, teknolojimizin müşterilerimizin başarısını gerçekten önemseyen bir kültür tarafından destek...
Paycom
paycom.com
Paycom Software, Inc. (NYSE:PAYC), 25 yıldır, verilere doğrudan erişim yoluyla şeffaflığı güçlendirmek amacıyla kullanımı kolay İK ve bordro teknolojisi aracılığıyla işletmeleri ve çalışanlarının yaşamlarını basitleştiriyor. Sektörde bir ilk olan Beti® çözümü sayesinde çalışanlar artık kendi maaş bo...
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR, insan kaynakları yazılımını hizmet olarak sağlayan bir Amerikan teknoloji şirketidir. 2008 yılında Ben Peterson ve Ryan Sanders tarafından kurulan şirketin merkezi Lindon, Utah'tadır. BambooHR'nin hizmetleri arasında başvuru sahibi takip sistemi ve çalışanlara sağlanan faydalar takipçisi ...
Rippling
rippling.com
Rippling, işletmelere küresel olarak İK, BT ve Finans'ı yönetebilecekleri tek bir yer sağlar. Bordro, giderler, sosyal haklar ve bilgisayarlar gibi normalde bir şirkete dağılmış olan tüm işgücü sistemlerini bir araya getirir. İlk defa, çalışan yaşam döngüsünün her bölümünü tek bir sistemde yönetebil...
Darwinbox
darwinbox.com
Gartner tarafından APAC'ta en çok tercih edilen HCM platformlarından biri olarak tanınan Darwinbox, yeni nesil bulut tabanlı bir HRMS'dir. Sequoia, Lightspeed ve Endiya Partners tarafından desteklenen Darwinbox, 350'den fazla küresel kuruluşta 900.000'den fazla çalışanın İK Teknoloji deneyimine güç ...
JotForm
jotform.com
20 milyondan fazla kullanıcının güvendiği Jotform'un form oluşturucusu, herhangi bir cihazdan çevrimiçi form oluşturmanın ve yayınlamanın kolay yoludur. Şirket, 10.000'den fazla hazır form şablonu, 100'den fazla üçüncü taraf uygulama entegrasyonu ve gelişmiş tasarım özellikleri sunarak onu tüm dünya...
Zoho Recruit
zoho.com
Daha hızlı işe alım, Daha iyi işe alım. Zoho Recruit, personel bulma ajansları, kurumsal İK'lar ve geçici iş gücü için çeşitli, uçtan uca işe alım çözümleri sağlamak üzere tasarlanmış, bulut tabanlı bir başvuru takip sistemidir. Sezgisel işe alma yazılımımızla işe alım işlemini zahmetsiz hale getir...
Paychex
paychex.com
Paychex Flex® basitlik göz önünde bulundurularak tasarlanmış hepsi bir arada bir İK çözümüdür. İşletmenizle birlikte büyüyen ve değişen teknolojiyle Paychex, işletmeniz nereye giderse gitsin hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olacak yenilikçi iş çözümleri ve özel desteğin doğru kombinasyonuna sahipti...
HiBob
hibob.com
bob HRIS, dinamik şirketlerin çalışanlarının en iyi yönlerini ortaya çıkarmalarına yardımcı olan bir insan yönetimi platformudur. İK yazılımımız benzersiz, sezgisel ve akıllıdır
Softr Studio
softr.io
Softr.io, işletmeniz için müşteri portalları ve dahili araçları kod kullanmadan dakikalar içinde oluşturmanıza olanak tanır. Airtable ve Google E-Tablolar ile çalışır. Müşterileri veya iş ortakları için portallar, çalışan intranetleri, proje yönetimi araçları, kontrol panelleri, CRM'ler ve çok daha ...
Personio
personio.de
Personio, çalışanların yaşam döngüsünün her aşamasını yönetmenize olanak tanıyarak çalışanlarınızın gücünün açığa çıkmasına yardımcı olan hepsi bir arada İK yazılımıdır. Yazılımımız, çalışanları işe alma, işe alma, yönetme, geliştirme ve ödeme yapma şeklinizi kolaylaştırır. Avrupa çapında 10.000'den...
Paycor
paycor.com
Paycor, liderlere insan yönetiminin her yönünü modernleştirme yetkisi veriyor, böylece gerçekten önemli olan şeye odaklanabiliyorlar: Kazanan ekipler oluşturmak. Birleşik HCM çözümü, çalışan verilerinin tek bir yerde olmasını sağlar; böylece hiçbir zaman platform değiştirmenize, birden fazla sisteme...
Breezy HR
breezy.hr
Sizin ve ekibinizin kullanacağı modern, zahmetsiz, uçtan uca işe alım ürünü. Breezy tüm işe alım sürecinizi kolaylaştırır; İş ilanları, iş panolarında reklam verme, mülakat planlama ve takip gibi manuel görevleri otomatikleştirerek adaylarla bağlantı kurmanız için size daha fazla zaman tanır. İşe al...
Bullhorn
bullhorn.com
Bullhorn, personel sektörüne yönelik yazılımlarda dünya lideridir. 10.000'den fazla şirket, personel alım süreçlerini baştan sona desteklemek için Bullhorn'un bulut tabanlı platformuna güveniyor. Genel merkezi Boston'da bulunan ve dünya çapında ofisleri bulunan Bullhorn, kurucu liderliğindedir ve dü...
Manatal
manatal.com
Manatal yeni nesil işe alım yazılımıdır. Uygulaması kolay ve en son teknolojilerle oluşturulan platform, kaynak bulmadan işe alım ve ötesine kadar işe alım süreçlerini kolaylaştırmak ve basitleştirmek için tasarlandı. İşe alım kanallarınızı tek bir sezgisel platforma aktararak daha iyi ve daha hızlı...
Zimyo
zimyo.com
Zimyo, günlük İK operasyonlarını kolaylaştırıp otomatikleştirirken karmaşık İK sorunlarını çözen kapsamlı bir İK teknolojisi platformudur. Bajaj Capital, Yashraj Films, TVF, Apollo Tyres, Capital Motion, SOHO House, Qatar Wire Products ve diğer 2.000 kuruluş gibi günümüz kuruluşlarının güvendiği Zim...
Factorial HR
factorialhr.com
Factorial, zamanı, yeteneği ve belgeleri tek bir merkezi sistemde yönetmenize yardımcı olan, size zaman kazandıran, hataları ortadan kaldıran ve sizi başarıya götüren hepsi bir arada yazılımdır. Faktöriyel bulut tabanlı İK Yazılımı, Küçük ve Orta Ölçekli işletmeler (KOBİ'ler) için tasarlanmıştır; tü...
Greenhouse
greenhouse.com
Greenhouse Software (yaygın olarak Greenhouse olarak bilinir), merkezi New York City'de bulunan ve hizmet olarak işe alım yazılımı sağlayan bir Amerikan teknoloji şirketidir. 2012 yılında Daniel Chait ve Jon Stross tarafından kuruldu. Şirket, 2013 yılındaki tohum turunda 2,7 milyon dolar, 2014 yılı...
Teamtailor
teamtailor.com
İster yılda bir kişiyi ister birkaç bin kişiyi işe alıyor olun, Teamtailor şirketlerin ve adayların sevdiği hepsi bir arada işe alım yazılımınızdır. Kullanımı kolay, aday odaklı yazılımımız, otomatik tetikleyiciler, analizler, üretken yapay zeka, anonim işe alma, tamamen özelleştirilebilir işe alım ...
Freshteam
freshworks.com
Freshteam, büyüyen işletmelere yönelik akıllı İK yazılımıdır. Freshteam ile yeni işe alımları çekebilir, işe alabilir ve işe alabilir, mevcut çalışanları işten çıkarabilir, çalışan bilgilerini yönetebilir ve izin sürelerini tek bir yerden yönetebilirsiniz. Freshteam, hızlı bir şekilde özelleştirileb...
SignalHire
signalhire.com
SignalHire, web üzerindeki herkesin iletişim bilgilerini almanın en iyi ve en kolay yoludur. İster işe alım uzmanı, ister kaynakçı, ister satış veya pazarlama müdürü olun, SignalHire'ı elinizin altında bulundurmalısınız. SignalHire'da web'in her yerinden toplanan 350 milyondan fazla profil arasından...
Recruit CRM
recruitcrm.io
Recruit CRM bir Aday Takip Sistemidir. Recruit CRM 60'tan fazla ülkede kullanılıyor ve özgeçmiş ayrıştırıcı, mobil uygulama, API entegrasyonu, e-posta istemcisi ve yüzlerce ücretsiz iş panosu gibi güçlü özelliklere sahip.
Recruitee
recruitee.com
Recruitee, bilgisayar "hizmet olarak yazılım" (Saas) üreten veya satan bir işletmedir. Yazılım, iş başvurularını yönetmek için başvuru sahibi takip sistemi olarak işlev görür. İşveren markası için bir kariyer sitesi düzenleme sistemi, kaynak bulma (personel) için bir eklenti (diğer adıyla işe alım),...
BrightMove
brightmove.com
İşveren ve aday deneyimi göz önünde bulundurularak oluşturulmuş en yenilikçi başvuru takip sistemi. BrightMove, işe alım yazılımı sektöründe ödüllü, bulut tabanlı küresel bir inovasyon lideridir.
Workable
workable.com
Hem şimdi hem de özellikle önümüzdeki yıllarda her şirket, tüm fonksiyon ve departmanlarda performansı ve üretkenliği artırmak için yapay zekanın gücünden yararlanmaya çalışacak. Yapay zekanın ana akım olarak benimsenmesinin yol açtığı davranıştaki bu hızlı değişim, işe alım ve İK manzarasını temeld...
JobAdder
jobadder.com
**ATS Yazılımı** İşe Alma Ajansları ve Şirket İçi Ekipler için Geliştirilmiştir - tüm işler, adaylar, iletişim ve görevler, JobAdders'ın kullanıcı dostu, özelleştirilebilir kontrol paneli aracılığıyla kolaylaştırılır. JobAdder tamamen bulut tabanlı bir sistemdir ve modern kullanıcıya hareket halinde...
Sesame HR
sesamehr.es
Sesame HR, şirketlerin insan kaynakları departmanlarının rutin süreçlerini basitleştirip otomatize ederek dijitalleştirmelerini sağlayan yazılımdır. Susam İK, yöneticiler, idareciler ve İK yöneticilerinin süreçlerinde zaman kazanmaları ve çabalarını çalışanlarının deneyimlerini iyileştirmeye odaklam...
Teamable
teamable.com
İşe almanın geleceği bugün. Büyük yetenekleri bulun ve onlarla etkileşime geçin. İster pasif kaynak bulma, yetiştirme ve mesajlaşma, ister yönlendirme olsun, şirketlerin ekipleri için doğru kişileri işe almalarına yardımcı oluyoruz.