Alternatifler - Jitterbit
Firebase
firebase.google.com
Firebase, Google tarafından mobil ve web uygulamaları oluşturmak için geliştirilmiş bir platformdur. Başlangıçta 2011 yılında kurulan bağımsız bir şirketti. 2014 yılında Google platformu satın aldı ve şu anda uygulama geliştirme konusunda amiral gemisi teklifi haline geldi.
Postman Web
postman.com
Postman, API geliştirmeyi kolaylaştırır. Platformumuz, API oluşturma sürecinin her adımını basitleştirecek araçlar sunar ve daha iyi API'leri daha hızlı oluşturabilmeniz için işbirliğini kolaylaştırır.
Retool
retool.com
Yeniden Düzenleme, dahili araçlar oluşturmanın hızlı yoludur. Kendi araçlarınızı anında oluşturmak için yapı taşlarımızı sürükleyip bırakın ve bunları veritabanlarınıza ve API'lerinize bağlayın. Postgres, REST API'leri, GraphQL, Firebase, Google E-Tablolar ve daha fazlasına bağlanır. Geliştiriciler ...
Zoho Creator
zoho.com
İçinizdeki Yaratıcı için. İnşa etmek. Birleştirmek. Uzatmak. İşin geleceği dijitaldir ve her büyüklükteki işletmenin hızla dönüşmesi gerekiyor. Zoho Creator, gereksinimlerinizin karmaşıklığı ve kodlama uzmanlığı ne olursa olsun size geçişi hızlı, güvenli ve kusursuz hale getirme gücü veren az kodlu...
Supabase
supabase.com
Firebase'e Açık Kaynak Alternatifi. 2 dakikadan kısa sürede bir arka uç oluşturun. Projenize Postgres Veritabanı, Kimlik Doğrulama, anlık API'ler, gerçek zamanlı abonelikler ve Depolama ile başlayın.
Softr Studio
softr.io
Softr, Airtable verilerinizi güzel ve güçlü bir web sitesine, web uygulamasına veya müşteri portalına dönüştürür. Bir şablon seçin veya sıfırdan başlayın.
Draftbit
draftbit.com
Mobil uygulamaları tamamen tarayıcınızdan oluşturun, özelleştirin ve başlatın. Kaynak kodu dahil.
Plasmic
plasmic.app
Teknoloji yığınınız için görsel oluşturucu. Kodsuz kodları kod tabanınıza sorunsuz bir şekilde entegre ederek göz alıcı görsel içerik ve sayfalar oluşturun. Ekiplerinizin engelini kaldırın ve ışık hızında gönderin.
Apigee
google.com
Google Cloud'un bir parçası olan Apigee, lider şirketlerin uygulama programlama arayüzlerini (API'ler) tasarlamasına, güvenliğini sağlamasına ve ölçeklendirmesine yardımcı olur. Apigee'yi ücretsiz deneyin.
Stoplight
stoplight.io
Stoplight'ı kullanarak, tek bir merkezi platformda hiçbir özel bilgi gerektirmeden, diğer API araçlarından çok daha hızlı bir şekilde OpenAPI açıklamaları, belgeleri ve sahte sunucular oluşturabilirsiniz.
Quickbase
quickbase.com
Herhangi bir süreci hızlı bir şekilde iyileştirmek için ekiplerinizin yaratıcılığını ortaya çıkarın. Dünyanın en iyi binlerce işletmesinin verilerini, süreçlerini ve kişilerini birbirine bağlamak için neden Quickbase'e güvendiğini görün. Ücretsiz dene!
BuildFire
buildfire.com
iOS ve Android İçin En Güçlü Uygulama Oluşturucu BuildFire'ın güçlü ve kullanımı kolay mobil uygulama oluşturucusu, çok daha az zaman ve maliyetle iOS ve Android için mobil uygulamalar oluşturabilmenizi sağlar. Basit ve sezgisel uygulama oluşturucu - Kodlamaya gerek yok Geliştirici SDK'mızla özel...
Kissflow
kissflow.com
Bir soruna en yakın olan kişiler, onu en iyi nasıl çözeceklerini bilirler. Bu nedenle, 160 ülkede 10.000'den fazla müşteri tarafından kullanılan 1 Numaralı Dijital İşyeri Platformu Kissflow ile iş liderlerini güçlendirdik. Dijital Dönüşüm yolculuğunuzu akıllı ve basit hale getirin!
AppMaster
appmaster.io
AppMaster, iş süreçlerini otomatikleştirmeye ve kod oluşturmayla web ve mobil için yerel uygulamalar oluşturmaya yönelik yeni nesil kodsuz bir platformdur.
AppsGeyser
appsgeyser.com
Uygulama oluşturun ve aylık 1000$'a kadar pasif gelir elde edin. Kesinlikle sonsuza kadar ücretsiz. Aylık ücret, ücret veya ücretli özellik yoktur. Kodlama becerisi gerekmez.
Mockaroo
mockaroo.com
Ücretsiz bir test veri oluşturucu ve API taklit aracı - Mockaroo, yazılımınızı test etmek ve demo yapmak için özel CSV, JSON, SQL ve Excel veri kümeleri oluşturmanıza olanak tanır.
SwaggerHub
swaggerhub.com
Harika API'ler oluşturmak ve tasarlamak için SwaggerHub'ı kullanan binlerce geliştiriciye katılın. Bugün kaydolun veya giriş yapın.
Tray.io
tray.io
Tray.io, her gün kullandığınız araçları birbirine bağlamak için en gelişmiş entegrasyon platformudur. Görsel iş akışı düzenleyicimizi kullanarak süreçleri kolayca kolaylaştırın. Tıklama veya kodla oluşturun.
SnapLogic
snaplogic.com
SnapLogic, Bulut veri kaynaklarını, SaaS uygulamalarını ve şirket içi iş yazılımı uygulamalarını bağlamak için Hizmet Olarak Entegrasyon Platformu (iPaaS) araçları sağlayan ticari bir yazılım şirketidir. Merkezi San Mateo, CA'da bulunan SnapLogic, 2006 yılında kuruldu. SnapLogic, Informatica'nın Esk...
Caspio
caspio.com
Caspio, kodlamaya gerek kalmadan çevrimiçi veritabanı uygulamaları oluşturmaya yönelik dünyanın önde gelen düşük kodlu platformudur.
Mendix
mendix.com
Mendix, işletmelerin geniş ölçekte mobil ve web uygulamaları geliştirmek için kullandığı en hızlı ve en kolay düşük kodlu platformdur. Daha fazlasını öğrenmek ve platformu ücretsiz denemek için ziyaret edin!
Workato
workato.com
Gartner MQ'nun liderlerinden biri olan Workato, bir iPaaS'tan daha fazlasıdır. Hem İşletme hem de BT tarafından kullanılabilecek bir Akıllı Otomasyon platformudur. Binlerce kurumsal ve iş akışı kullanım senaryosunu destekler, böylece her şeyi otomatikleştirebilirsiniz.
Knack
knack.com
Knack, KOBİ'lerden Fortune 500'deki en büyük şirketlere kadar 5000'den fazla müşterisiyle on yılı aşkın bir süredir Kodsuz alanda öncü olmuştur. Knack, günlük yenilikçilere kritik iş zorluklarının kolayca üstesinden gelmeleri için güç verir. Ekipler, Knack'in sezgisel kodsuz platformundan ve uzman o...
OutSystems
outsystems.com
OutSystems, küresel ölçekte vizyoner kuruluşlar için yüksek performanslı, az kodlu ve bulut tabanlı geliştirme platformları oluşturur. Sıfır tavizsiz yazılım yeniliği için resmi olarak dünyanın bir numaralı platformu. Hadi gidelim.
Mobile Roadie
mobileroadie.com
Mobile Roadie, iPhone, Android, iPad ve Mobil Web için en güçlü mobil uygulama yaratıcısıdır. Dakikalar içinde uygulamalar oluşturun, barındırın ve oluşturun.
Rasayel
rasayel.io
Rasayel, işletmelerin WhatsApp ve diğer sosyal mesajlaşma kanalları üzerinden müşterilerine satış yapmasına ve müşterilerine destek vermesine yardımcı olan bir müşteri iletişim platformudur. Öne çıkan özellikler: - 2 yönlü mesajlaşmayla paylaşılan ekip gelen kutusu - WhatsApp sohbet robotu - WhatsAp...
Backendless
backendless.com
Uygulamaları sezgisel olarak oluşturmayı ve yönetmeyi kolaylaştıran, kod gerektirmeyen görsel uygulama geliştirme platformu.
elastic.io
elastic.io
Farklı bulut tabanlı ve şirket içi uygulamalar, platformlar ve veritabanları arasında gerçek zamanlı veri senkronizasyonu için mikro hizmet tabanlı hibrit entegrasyon platformu.
Unlayer
unlayer.com
Unlayer, güzel görünümlü e-postaları ve açılış sayfalarını minimum çabayla tasarlamanın en kolay yolunu sağlar. Airship, Keap, Netflix ve Fidelity dahil olmak üzere dünya çapında 80.000'den fazla kullanıcımız, izleyicilerinin doyamayacağı duyarlı tasarımlar yaratıyor. Unlayer, farklı müşterilere hit...
Tadabase
tadabase.io
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