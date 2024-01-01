Jetscribe.ai, web seminerleri, podcast'ler, vaazlar veya sesli notlar gibi ses veya video kayıtlarını hızlı ve doğru bir şekilde yazılı metne dönüştürmenizi sağlayan bir AI transkripsiyon hizmetidir. Ayrıca transkripsiyonlarınızı özetler, blog gönderileri, gösteri notları, öne çıkanlar ve daha fazlası gibi zengin içeriğe dönüştürme seçeneği de sunar. Podcast yayıncıları, pazarlamacılar, gazeteciler, kilise bakanlıkları, araştırmacılar, öğrenciler ve transkripsiyon hizmetlerine ihtiyaç duyan herkes için uygundur.

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