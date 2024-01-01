İnsanlar ve işletmeler arasındaki iletişim sonsuza kadar değişiyor ve mesajlaşma bugün ve gelecek yıllarda merkezi bir rol oynayacak. Sosyal ve mobilin yakınsaması müşteri davranışını ve beklentilerini şekillendiriyor. Şu anda burada bir şeyler soruyorlar. Jetlink, çok kanallı mesajlaşma ve gelişmiş kurumsal sohbet robotlarıyla "Şimdinin Gücünü" kuruluşunuza getiriyor. Bunun ticaret ve müşteri desteğinde bir devrim olduğuna inanıyoruz. Jetlink, müşterilerinizin halihazırda bulunduğu yerde keyifli sohbetli satış ve destek deneyimleri sunmanıza olanak tanır. Jetink, yapay zeka olarak konumlandırılıyor. Web sohbeti, IVR, sosyal mesajlaşma uygulamaları, Facebook Messenger, Whatsapp, Skype, Slack, Teams ve uygulama içi mesajlaşma gibi müşteri temas noktaları için güçlendirilmiş merkezi iletişim platformu.

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