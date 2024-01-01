Alternatifler - Jetic

Appsmith

Appsmith

appsmith.com

Verilerle uğraşmayı, mükemmel React kütüphanesini aramayı ve her şeyi sıfırdan kodlamayı bırakın. Appsmith ile dahili araçları 10 kat daha hızlı oluşturun.

Hasura Cloud

Hasura Cloud

hasura.io

Hasura, yeni ve mevcut veri kaynaklarında size anında GraphQL ve REST API'leri sunar. Hasura'yı verilerinize bağlayın ve API'leri bir dakikadan kısa sürede edinin.

Presto API

Presto API

prestoapi.com

PrestoAPI, REST API'leri oluşturmak için kod gerektirmeyen, bulut tabanlı tek araçlardan biridir. Geliştiricilerin herhangi bir veri kaynağından anında RESTful API'ler oluşturmasına olanak tanıyarak modern mobil, web ve IoT uygulamalarının arka uç geliştirmesini ortadan kaldırır.

BuildShip

BuildShip

buildship.com

BuildShip, API'leri, planlanmış işleri ve arka uç bulut işlevlerini anında göndermenize olanak tanıyan az kodlu bir görsel arka uç oluşturucudur. Yapay zeka destekli, kendi iş akışı düğümlerinizi oluşturun, herhangi bir araca veya veritabanına bağlanın ve uygulamalarınız için ölçeklenebilir arka uç ...

Syncloop

Syncloop

syncloop.com

Syncloop, geliştiricilerin API'leri daha hızlı ve daha kolay oluşturmasına yardımcı olan görsel bir API geliştirme platformudur. Temel modüller, cron işleri, derlemeleri tanıtma, ekip işbirliği, sarmalayıcı hizmetler ve bulut ortamları gibi çeşitli özellikleri destekler. Syncloop ayrıca paylaşılan, ...

Koxy AI

Koxy AI

koxy-ai.web.app

Koxy AI, kodsuz ve sıfır yapılandırmalı, yapay zeka destekli sunucusuz arka uç oluşturmak için kodsuz bir platformdur. Koxy AI ile, dünyanın her yerindeki 35 bölgeden uçta hizmet verilen bulut tabanlı sunucusuz bir arka uca, sınırsız depolamaya sahip Koxy Veritabanına (JSON tabanlı), sürükle ve bıra...

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