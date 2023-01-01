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Jet2 olarak da bilinen Jet2.com Limited, Birleşik Krallık'tan tarifeli ve charter uçuşlar sunan İngiliz düşük maliyetli bir eğlence havayolu şirketidir. 2022 yılı itibarıyla EasyJet ve British Airways'in ardından Birleşik Krallık'ın üçüncü büyük tarifeli havayolu şirketidir.

Web Sitesi: jet2.com

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