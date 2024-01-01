Jestor

Jestor

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Web Sitesi: jestor.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Jestor çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birkaç tıklamayla işletmeniz için dahili araçlar oluşturun. Özel iş akışları, kanbanlar, tablolar, uygulamalar, formlar, kontrol panelleri ve daha fazlasını oluşturun.

Web Sitesi: jestor.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Jestor ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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